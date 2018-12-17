Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Bu rakamlara göre eşine az rastlanır bir ekonomik krizin başındayız' /17 Aralık 2018 12:18

'Bu rakamlara göre eşine az rastlanır bir ekonomik krizin başındayız'

Sanayi üretiminde düşüş ve işsizlik oranlarında artışı ekonomistler yorumladı

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Sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7, bir önceki aya göre ise yüzde 1.9 azaldı. Bu büyük bir daralmayı işaret ederken işsizlik oranları da Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puan artarak yüzde 11.4 oldu. İşsiz sayısı 330 bin kişi artışla 3 milyon 749 bin kişiye ulaştı.

Bu rakamlar neyi işaret ediyor?

Ekonomist Ümit Akçay'a göre veriler ekonomide sert bir kriz olduğunu işaret ediyor ve ekliyor: Önceden ifade etmiştim, tekrarlayayım: Eşine az rastlanır bir ekonomik krizin başındayız. 

Mustafa Sönmez'e göre ise ''Sanayi ve hizmetlerdeki istihdam, azalmaları telafi etmiş. Ama yine de 2 üretici sektörün 470 bin iş kaybı önemli.''

Uğur Gürses ise bu verilerin pembe tablolar çizen Bakan Berat Albayrak'a cevap niteliğinde.


Twitter'daki diğer ekonomi yorumcularına göre ise ''Yaşanan bir dengelenme değil, sert bir krizin ilk dönemi. 2001 krizini yaşayanlar (Kasım 2000-Şubat 2001) ikilisini hatırlar.''

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