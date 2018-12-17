İşsiz kalan şeker fabrikası işçileri: Çocukların ihtiyacını bile karşılayamıyoruz

Mağduriyet yaşanmaması konusunda yetkililerden söz aldıklarını söyleyen işçiler verilen sözlerini yerine getirilmediğini belirttiler.





Yapılan basın açıklamasında yaklaşık 95 işçi bir araya geldi. Şeker Fabrikaları’nın devir işlemlerinin tamamlanmasıyla işten çıkarıldıklarını anlatan işçiler, Meclis’e giderek defalarca bakan ve milletvekilleriyle görüşüp mağduriyet yaşanmamasını istediklerini, bu yönde kendilerine söz verilmesine rağmen, Çorum’da 95 kişinin işten çıkarıldığını söylediler.





Mağduriyetlerin giderilmesi için diğer işçiler gibi 4B kadrosundan yararlanmak istediklerini belirten işçiler, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve milletvekillerinin hiçbir hak kaybı yaşanmayacağını söylediler ve kadro sözü verildi. Biz kadro beklerken işsiz kaldık. Bizler aşımızdan, işimizden olduk. Ailemizin, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldik. Bu mağduriyetimizin göz önüne alınmasını ve kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak personellerde bize öncelik tanınmasını istiyoruz” dediler.





İşçiler ayrıca AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın, geçtiğimiz Nisan ayında taşeron işçilerin mağdur edilmeyeceği sözünü verdiğini hatırlatıp, Ceylan’dan sözünde durmasını istediler.





Çorum Şeker Fabrikası geçtiğimiz Nisan ayında Özelleştirilmesi İhalesi Başkanlığı tarafından 528 milyon lira bedelle Safi Katı Yakıt’a satılmıştı.



