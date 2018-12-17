Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayi üretimi daraldı /17 Aralık 2018 10:26

Sanayi üretimi daraldı

Sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7, bir önceki aya göre ise yüzde 1.9 azaldı.

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Ekim ayının Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıklayan TÜİK'e göre sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.

‘BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE, 1.9 AZALDI'

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1.9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.
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