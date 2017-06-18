Bu nasıl iş? Manisa'da bin asker daha zehirlendi

1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemek sonrası rahatsızlanan çok sayıda asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.







Tugay Komutanlığı içinde de çadırlar kurulduğu ve askerlere müdahale edildiği öğrenildi.





'BAZI ASKERLERİN DURUMU KRİTİK'







Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gelerek rahatsızlanan askerleri ziyaret etti.





Çıkışta kısa bir açıklama yapan Vali Güvençer "Askerlerimizin neyden etkilendiğini tam olarak belli değil. Edindiğimiz bilgilere göre 200'e yakın askerimiz rahatsızlandığını öğrendik, şu an araştırıyoruz. Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu kritik" dedi.





CHP MİLLETVEKİLİ: SAYI BİNİ BULABİLİR





CHP milletvekili Tur Yıldız Biçer, olayın yaşandığı Manisa'dan açıklamalarda bulundu. Hastanede bulunan CHP'li Biçer, "Ne yazık ki iyi haberler veremiyorum. Sayı yüzleri bulmuş durumda ve askerlerin durumu dünden daha ağır. Sayıyı net olarak söylemek mümkün değil. Korkarım bini bulacak" dedi.





Geçtiğimiz ay Yunus Emre ilçesindeki 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında toplamda 1046 askerin etkilendiği ve bir askerin de yaşamını yitirdiği olayın da ROTA Yemek Şirketi tarafından askerlere servis edilmiş pişmemiş etten dolayı gerçekleştiğini ifade eden CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, dün akşam yaşanan olaya ilişkin BirGün'e şunları söyledi:





“Yemekhanede çıkarılan etli yemekten bir lokma alan tüm askerler zehirlendi. Yemeklerin kokması sebebiyle askerlerin büyük çoğunluğu yemeği yemeden dökmüş. Sayının bu kez diğer vakalara göre az olmasının tek sebebi bu. Öte yandan zehirlenen askerler de ambulanslara bindirilmeyip askeri midibüslerle hastanelere karga tulumba taşındı. Bu skandala imza atmalarının sebebi, askeriyenin ambulans çağırması vakanın telsizlerden çok yerde duyulmuş olması anlamını taşıması. Bu yüzden askeri midibüslerle taşıyarak olayı gizlemek istediler”





Yandaş yemek firması ROTA tarafından gerçekleşen ilk skandalın olmadığını hatırlatan Biçer, aynı şirketin yemeklerinden Maliye Bakanlığı çalışanlarının da etkilendiğini ve bu sebeple de Maliye Bakanlığı’nın ROTA ile sözleşmesini feshettiğini söyledi. CHP’li vekil, Maliye Bakanlığı ile yaşanan olayda hastanenin verdiği raporun sözleşmeyi feshetmek için detayları barındırmasına rağmen askeriyede yaşanan vakalara dair verilen raporlarda bu ayrıntıların gizlendiğini ve bu sebeple de askeriyenin sözleşmeyi feshedemediğini söyledi.