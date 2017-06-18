Samanyolu Haber /Gündem / Ege'de 5.3'lük bir deprem daha! /18 Haziran 2017 02:56

Ege'de 5.3'lük bir deprem daha!

Ege Denizi'nde bir deprem daha gerçekleştiği duyuruldu. Saat 22.33'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ege Denizi’nde saat 22.33'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından saat 22.37'de 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
Paniğe neden olan depremde sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar, evlerinden dışarıya çıktı. İllk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

2 ARTÇI DEPREM

Yine Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre, Ege Denizi'nde 3.1 ve 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 
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