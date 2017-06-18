Yalanınız batsın

Ekrem Dumanlı twitter hesabından yaptığı açıklamada, haberin yalan olduğunu söyledi.







Dumanlı’nın açıklaması şöyle:





Havuz medyası iftiraya devam ediyor.













Güya 18 Mayıs 2015’te Kemal Kılıçdaroğlu Zaman’a gelmiş; ben de ona MİT tırları görüntüsünü vermişim; o da bunu Berberoğlu’na; o da Can Dündar’a vermiş. Aptalca uydurulmuş yalanlar zinciri…





1- Kemal Bey’in gazeteye gelmesi tepeden tırnağa yalan. Yok böyle bir şey. Var olduğunu iddia eden müfteriler küçücük bir delil gösterebilir mi! Haberde kullandıkları çok eski bir fotoğraf yalancıların zavallı halini tescilliyor zaten…

2- MİT Tırları görüntüsü bende olsaydı (ki asla olmadı) hiç beklemez yayınlardım; çünkü bunu yayınlamak suç değil. Asıl suç, iç savaş yaşayan komşu bir ülkeye illegal yollarla silah nakletmek ve suçüstü yakalanınca halka yalan söyleyip Türkmen palavrasına sığınmaktır…

3- Adalet Yürüyüşü’ne fazlaca içerleyen çamur medyası uydurduğu yalanla hem CHP Genel Başkanına şantaj yapmaya hem de gazetecilere gözdağı vermeye yelteniyor.

4- Ne yapsalar nafile! MİT tırlarında uluslararası suç işledikleri ortaya çıkmış oldu. Savaş suçu işlemenin bedelini eninde sonunda ödeyecekler. İftira ederek uydurdukları senaryonun tutarsızlığı alınlarında leke olarak kalacak; tıpkı diğer yalanları gibi…







