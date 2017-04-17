Samanyolu Haber /Gündem / Bu mektup yürek sızlatıyor /17 Nisan 2017 13:10

Bu mektup yürek sızlatıyor

Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk köşesine bir hukuk mağdurunun mektubunu yayınladı.

Bu mektup yürek sızlatıyor

Saygı Öztürk 15 Temmuz sonrası kıyım operasyonunda hukuksuzluğa maruz kalmış bir hukuk adamının dramını köşesine taşıdı. Günlerdir hücrede tutulan cumhuriyet savcısı kendisi ve ailesi ile birlikte nasıl bir zulme uğradığı eşinin yazdığı bir mektupla ortaya koydu. 


BU MEKTUP YÜREK SIZLATIYOR

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Seyfullah Çakmak, FETÖ soruşturmaları kapsamında 17 Temmuz'da tutuklandı.
Son 150 gündür tek başına bir hücrede tutuluyor. Çakmak'ın üç çocuğu var. Bunlardan ikisi engelli – yatalak,
tamamen bakıma muhtaç durumda. Eşi Hacer Hanım, sosyal güvencesi de bulunmayan ev hanımı. Üzerine
kayıtlı menkul-gayrimenkul de yok. Sadece engelli oğluna ait kredili aylık taksiti 1.500 TL olan bir engelli
arabası var. Hacer Çakmak'ın mektubundan bir bölüm okuyoruz:
“18 yıllık evlilik hayatımız hastanelerde geçti. 7 yıl çocuğumuz olmadı. Beşinci tüp bebek denemesinde 9
Kasım 2005'de ikizlerimiz doğumda öldü. Altıncı deneme başarısız oldu. Yedinci tüp bebek tedavisi
sonucunda 2007'de büyük kızım Tuğba dünyaya geldi. Şu an 10 yaşında, sürekli bakıma muhtaç ve
yatalaktır. Üçüncü çocuğum Ömer de bakıma muhtaç. Kalp hastası annem yürüyemiyor. Ona 79 yaşında
olan babam bakıyor. Ablam epilepsi. Eşimin anne ve babası, tek kardeşi ölü. Bu durumda yalnızım ve kimsem
yok.

Dünyamız evimiz, hastane ve çocuklardan ibaretti. Adli ve idari dosyada izafe edilen hiçbir somut delil, vakıa,
fiil yoktur. Uygulanan tutukluluk tedbiri bize verilen bir cezadır.”

Aslında ne acılar, ne dramlar yaşanıyor. Herkesin istediği bir an önce iddianamenin hazırlanması,
yargılamanın da tutuksuz yapılmasıdır. Buna da yargı karar verecektir
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