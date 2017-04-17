Samanyolu Haber /Ekonomi / Çeyrek altında tarihi zirve /17 Nisan 2017 13:05

Çeyrek altında tarihi zirve

Sabah saatlerinde 154,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, saat 10.20 itibarıyla 151,7 lira seviyesinde dengelendi.

SHABER3.COM

Altının gram fiyatı, 154,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısının altının ons fiyatını 5 ayın zirvesine taşımasının etkisiyle yükselen gram altın, 154,4 lira ile tarihi zirvesine kadar çıktı. 

Yurt içinde dolar kurundaki gerileyişle 154 liranın üzerinde tutunamayan altının gram fiyatı, kazançlarını önemli bir kısmını geri vererek saat 10.20 itibarıyla 151,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını 1.015 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla dün 1.295,6 dolar ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.289,2 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün gerçekleştirilen halk oylamasında "evet" sonucunun çıkmasının, orta vadeye yayılabilecek bir Türk lirasında değerlenme sürecini başlatabileceğini, bunun da altının gram fiyatını aşağı yönlü baskılayabileceğini belirtti.

Altının ons fiyatının ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisiyle güvenli liman arayan yatırımcı alımlarıyla yükseldiğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.300 ve 1.307 dolar seviyelerinin önemli dirençler olduğunu kaydetti.
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