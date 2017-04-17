Samanyolu Haber /Gündem / AGİT üyeleri referandum sonrası ön raporlarını açıklayacak /17 Nisan 2017 13:32

AGİT üyeleri referandum sonrası ön raporlarını açıklayacak

TÜRKİYE’DE bulunan uluslararası referandum gözlemcileri bugün saat 15.00'de yapacağı basın toplantısı düzenleyecek.

AGİT üyeleri referandum sonrası ön raporlarını açıklayacak

Anayasa Değişikliği Referandumunu gözlemlemek üzere Türkiye’de bulunan uluslararası gözlemciler bugün Ankara’da düzenleyecekleri basın toplantısı ile ilk bulgularına dair referandum sonrası ön raporlarını sunacak.

Uluslararası gözlem misyonu, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (AGİT/DKİHB), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) ortak çalışmasıdır.

Sırasıyla Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Heyet Başkanı Cezar Florin Preda ve AGİT/DKİHB Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta tarafından açıklama yapılması öngörülüyor.

Bu ortak girişimde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden 23 parlamenter ve görevli, AGİT/DKİHB’den 40 uzun dönemli gözlemci ve 63 uzman görevli olmak üzere 26 ülkeden gözlemci yer alıyor.
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