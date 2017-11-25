Samanyolu Haber /Gündem / Bu insanlara nasıl karşılık verilmeli? /25 Kasım 2017 12:18

Bu insanlara nasıl karşılık verilmeli?

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Pazartesi yayınlanacak yeni Bamteli sohbetinden kısa bir bölüm paylaşıldı.

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Ahiretlerini dünyada yiyip bitiren bitmiş insanlarla ilgili Hocaefendi, zulmederek, iftira atarak, hapishanelere doldurarak hak yiyen bu namertlere yine de aynı şekilde karşılık verilmemesini istedi. 

Tamamı Pazartesi yayınlanacak sohbetinde Gülen, hem bu dünyada hem de öbür dünyada günah çukurundaki bu insanlara karakterimiz neyi gerektiriyorsa öyle muamele etmemiz gerektiğini ifade etti. 

'Kötülük yaptılar diye onlara kötülük planı içine girmeyiniz' diyen Hocaefendi 'dünyada kalbinizi o tür şeylerle kirletmeyiniz, öbür dünyada da zaten madem enbiyayı izam yolundasınız, onların ahlakıyla ahlaklanarak davranmalısınız' diye konuştu
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Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

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