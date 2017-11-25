Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den AKP ile ittifak için öneri /25 Kasım 2017 13:53

Bahçeli'den AKP ile ittifak için öneri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İttifak yapılmasını öngören yaklaşımlar çoğunluk kazanıyorsa, o zaman bunu yasal zemine oturtmakta yarar var" dedi.

SHABER3.COM

AKP ile 2019'da ittifak yapılmasına ilişkin model önerisinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İttifak yapılmasını öngören yaklaşımlar çoğunluk kazanıyorsa, o zaman bunu yasal zemine oturtmakta yarar var" dedi.

Bahçeli kendisine yöneltilen soruları şöyle cevaplandırdı:

"(İttifak tartışmaları konusunda) 1991’de Islahatçı Demokrasi Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Refah Partisi ittifak yapmıştır. Hal böyle olunca, eğer bu konu Türkiye’de tartışılıyor ise, ittifak yapılmasını öngören yaklaşımlar çoğunluk kazanıyorsa, o zaman bunu yasal zemine oturtmakta yarar var."  

'YASAL ZEMİN ŞART'

"Yasal zemin nasıl olmalıdır, bunu daha evvelden de ifade ettim. Siyasi partiler girmeli, ama ittifak yapılacak ise böyle bir düşünceye sahip olan birden fazla parti bir araya gelerek, bir ittifak düşüncesine sahipler ise o partilerin tüzel kişilikleri ve partilere verilen oylar ittifak içerisinde bölünmek üzere bir ittifak çatısı ismi üzerinde buluşmakla o halledilebilir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'den AKP ile ittifak için öneri Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Baskı ve zulümden kaçan Maden ailesinin dramı

Baskı ve zulümden kaçan Maden ailesinin dramı

'Taksim'de bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil'

'Taksim'de bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil'

İmrendirin alemi...

İmrendirin alemi...

ABD’nin gizli üssü görüntülendi

ABD’nin gizli üssü görüntülendi

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Dünyanın buna ihtiyacı var...

Dünyanın buna ihtiyacı var...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:23:11