Bahçeli'den AKP ile ittifak için öneri

AKP ile 2019'da ittifak yapılmasına ilişkin model önerisinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İttifak yapılmasını öngören yaklaşımlar çoğunluk kazanıyorsa, o zaman bunu yasal zemine oturtmakta yarar var" dedi.





Bahçeli kendisine yöneltilen soruları şöyle cevaplandırdı:





"(İttifak tartışmaları konusunda) 1991’de Islahatçı Demokrasi Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Refah Partisi ittifak yapmıştır. Hal böyle olunca, eğer bu konu Türkiye’de tartışılıyor ise, ittifak yapılmasını öngören yaklaşımlar çoğunluk kazanıyorsa, o zaman bunu yasal zemine oturtmakta yarar var."





'YASAL ZEMİN ŞART'





"Yasal zemin nasıl olmalıdır, bunu daha evvelden de ifade ettim. Siyasi partiler girmeli, ama ittifak yapılacak ise böyle bir düşünceye sahip olan birden fazla parti bir araya gelerek, bir ittifak düşüncesine sahipler ise o partilerin tüzel kişilikleri ve partilere verilen oylar ittifak içerisinde bölünmek üzere bir ittifak çatısı ismi üzerinde buluşmakla o halledilebilir."