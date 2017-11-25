Celal Kılıçdaroğlu ayağını kırdı, yine ağabeyini suçladı

Komşuları tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan CHP Liderinin kardeşinin ayağı alçıya alındı. Kılıçdaroğlu'nu tedavi eden doktor, bir buçuk ay boyunca ayağının üstüne basmaması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.







Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine sahip çıkmadığını söyleyen Celal Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar hiç yardımcı olmadı, hiç bir zaman. Ben şunu da diyorum, bir kişi ye sahip çıkmayan 80 milyona da sahip çıkamaz. Öz kardeşiz bir de, en küçükleriyim. Vatandaşa yani, 80 milyona nasıl sahip çıkacak. Devleti, hükümeti nasıl yönetecek" dedi.





İzmir'de tek başına yaşamını sürdüren Celal Kılıçdaroğlu, ev sahibi ve komşularının kendisine sahip çıktığını belirterek şunları söyledi: "Benim ev sahibim var, Allah ondan razı olsun, bana evini verdi, yuvasını açtı. Komşularım da bana sahip çıktı, ev sahibim de sahip çıktı. Ben soruyorum Kemal Kılıçdaroğlu sen neredesin?"





'HAYVANSEVERLERİN İLGİSİ...'





Celal Kılıçdaroğlu'nun hastaneye getiren komşusu Mehmet Turan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun öz kardeşine sahip çıkmadığını öne sürerek sitemde bulundu.





Turan, '"Yani bir hayvanseverin bile, hayvanlara gösterdiği ilgi ve alakayı bir insana göstermiyorlar. Şu anda bu adamın yattığı yeri bir görsen, insan orada yaşamaz. Oraya insan koysan, burada insan yaşamaz dersiniz. İçler acısı bir hal, şimdi bu adam tuvalete gidecek, aşağıda tuvaleti. Merdivenlerden aşağıya iniyor, bu adam merdivenlerden inip de nasıl lavaboya gidecek. Bir buçuk ay doktor rapor verdi, bir buçuk ay ayağının üzerine basmayacaksın dedi. Kalacak yeri yok, yatacak yeri yok, kimsesi yok. Kimsesizler kimsesizi Allahtır gerçi ama biz sahip çıkacağız kendisine. Kılıçdaroğlu ne kadar sahip çıkmasa da öz kardeşine, Allah'ın izniyle biz sahip çıkacağız'' dedi.





Yattığı odasından Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Celal Kılıçdaroğlu ise "Şu anda yaşadığım yeri Kemal Kılıçdaroğlu görsün, ben burada onurum gururum ve haysiyetimle yaşıyorum" diye konuştu.