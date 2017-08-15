Samanyolu Haber /Gündem / Bu gazetecilerin derdi ne ? /15 Ağustos 2017 08:31

Bu gazetecilerin derdi ne ?

Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı Youtube kanalında yeni bir açıklama yayınladı

Bu gazetecilerin derdi ne?

Gazeteci Ekrem Dumanlı Youtube kanalında, “HATIRALAR- ‘Cemaat Uzmanı’ Gazeteciler Neden Linç Kampanyası Yapıyor?” başlıklı bir video yayınlandı. 
Dumanlı son dönemde başta kendisi olmak üzere internet üzerinden yayın yapan gazetecileri eleştirenlere cevap verdi. 

Dumanlı, 2011’de Ergenekon davası kapsamında gözaltına alınan Nedim Şener’in iddia ettiği ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın danışmanı Ahmet Sever’in de kitabında yer verdiği, “Dumanlı, Gül’ün açıklamasını çarpıttı.” iddialarına açıklık getirdi.

İddiaların yalan olduğunu anlatan Dumanlı, Gül’ün kendisini Huber Köşküne çağırdığını ve gözaltındaki gazeteciler için açıklama yapacağını ve bana da ‘senin fikrin ne?’ diye sorduğunu belirtti. Gül’e, “sizin açıklamanıza ben karışamam” dediğini söyleyen Dumanlı, ısrar etmesinden sonra en azında, “Umarım suçlamaların gazetecilikle bir ilgisi yoktur.” ifadesinin metne eklenebileceğini ifade ettiğini söyledi.

Bunun üzerine Gül’ün kağıdı kendine uzattığını fakat kabul etmediğini ve o düzeltmeyi Gül’ün yaptığını söyleyen Dumanlı, aynı açıklamanın Milliyet’te Fikret Bila’ya da gönderildiğini kaydetti. Dumanlı, “Ben açıklamayı çarpıtmadım. Çarpıtmışsam o gün Gül ya da Ahmet Sever neden itiraz etmedi. ” diye sordu.
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