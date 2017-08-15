Samanyolu Haber /Gündem / Geçen hafta sadece sosyal medya mesajından dolayı 152 kişi özaltına alındı /15 Ağustos 2017 09:39

Geçen hafta sadece sosyal medya mesajından dolayı 152 kişi özaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 152 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

SHABER3.COM

Bakanlık, 7-14 Ağustos tarihlerindeki operasyonlarının bilançosunu duyurdu.  Bir haftada 2 bin 703 sosyal medya hesabı incelendi, 1264 kişinin kimliği belirlendi, bunlardan 152’si gözaltına alındı. Bakanlık, gözaltına alınanların daha sonra tutuklanıp tutuklanmadığına dair bilgi vermedi. Bakanlığın açıklamasında, hesapların ‘terör örgütü propagandası yaptığı, örgütleri övdüğü, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan ettiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast ettiği ve nefret söylemleri içerdiği’ bildirdi.
<< Önceki Haber Geçen hafta sadece sosyal medya mesajından dolayı 152... Sonraki Haber >>

Son şeytani senaryo...

Son şeytani senaryo...

Bu gazetecilerin derdi ne?

Bu gazetecilerin derdi ne?

Türkiye'deki tutuklamaları protesto ettiler

Türkiye'deki tutuklamaları protesto ettiler

Ye’se kapılmamak lazı

Ye’se kapılmamak lazı

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

ABD’de otomobil göstericilerin arasına daldı

Akşener'in partisinde kimlerin olacağı açıklandı

Akşener'in partisinde kimlerin olacağı açıklandı

Kaliforniya'da sahilin üzerini kaplayan dev bulut ‘kıyamet başladı’ dedirtti

Kaliforniya'da sahilin üzerini kaplayan dev bulut ‘kıyamet başladı’ dedirtti

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Numan Kurtulmuş 2023'ü böyle tarif etmişti...

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın

Torunlarıma bakamıyorum bu yavruların annesini bırakın
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:55:35