Bu fotoğrafı kim çekti?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurduğu medya havuzunun amiral gemisi Sabah'ın yazarı Mahmut Övür, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararına günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 saatliğine Ankara’dan İstanbul’a geldiğini ve Kalamış’taki bir yata binerek 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gizli görüşme yaptığını iddia etmişti .





Övür’ün bu iddiası Gül’ün ofisinden sert ifadelerle tekzip edilmişti





FOTOĞRAF YAYIMLADILAR





Övür, bugünkü köşesinde ise Kılıçdaroğlu'nun yata giderken çekilen fotoğrafını paylaştı.





Paylaşılan bu fotoğraftan sonra, "Kılıçdaroğlu gizlice takip mi edildi? Böyle bir takip varsa bunu kim yaptı?" soruları cevapsız kaldı.

Kılıçdaroğlu'nun Kalamış Marina'da çekilen fotoğrafı fiziki takip iddialarını kuvvetlendirdi.













Kılıçdaroğlu'nun gizlice çekilen fotoğrafını köşesinde yayımlayan Övür, söz konusu fotoğraf için, "Vatandaş onun kimseye haber vermeden İstanbul Kalamış Marina'daki yata gidişini kare kare görüntüledi." ifadelerini kullandı.





TİVNİKLİ AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ





CHP cenahında ise Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’le birlikte 6 Kasım 2018'de hayatını kaybeden Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli’nin ailesine başsağlığı ziyareti için gittiği belirtiliyor.



