Samanyolu Haber /Gündem / Bu fotoğrafı kim çekti? /10 Mayıs 2019 15:34

Bu fotoğrafı kim çekti?

Medya havuzunun amiral gemisi Sabah'ın yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kılıçdaroğlu'nun yata giderken gizlice çekilen fotoğrafını paylaştı. Övür, Kılıçdaroğlu'nun 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gizlice görüşmeye bu tekne ile gittiğini iddia ediyor.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurduğu medya havuzunun amiral gemisi Sabah'ın yazarı Mahmut Övür, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararına günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal  Kılıçdaroğlu’nun 1 saatliğine Ankara’dan İstanbul’a geldiğini ve Kalamış’taki bir yata binerek 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gizli görüşme yaptığını iddia etmişti . 

Övür’ün bu iddiası Gül’ün ofisinden sert ifadelerle tekzip edilmişti

FOTOĞRAF YAYIMLADILAR

Övür, bugünkü köşesinde ise Kılıçdaroğlu'nun yata giderken çekilen fotoğrafını paylaştı. 

Paylaşılan bu fotoğraftan sonra, "Kılıçdaroğlu gizlice takip mi edildi? Böyle bir takip varsa bunu kim yaptı?"  soruları cevapsız kaldı.
Kılıçdaroğlu'nun Kalamış Marina'da çekilen fotoğrafı fiziki takip iddialarını kuvvetlendirdi.



Kılıçdaroğlu'nun gizlice çekilen fotoğrafını köşesinde yayımlayan Övür, söz konusu fotoğraf için, "Vatandaş onun kimseye haber vermeden İstanbul Kalamış Marina'daki yata gidişini kare kare görüntüledi." ifadelerini kullandı.

TİVNİKLİ AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

CHP cenahında ise Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’le birlikte 6 Kasım 2018'de hayatını kaybeden Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli’nin ailesine başsağlığı ziyareti için gittiği belirtiliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu fotoğrafı kim çekti? Sonraki Haber >>

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Bir evden binden fazla silah çıktı

Bir evden binden fazla silah çıktı

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:52:56