İmamoğlu'nun masasındaki anket

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, İstanbul’da yaptıkları son seçim anketine dair verileri açıkladı.





MAK Danışmanlık’ın 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da 5 bin 500 kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçları, 23 Haziran’daki seçimde Ekrem İmamoğlu’na oy verenlerin oranının artacağını gösteriyor.





MAK Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TV 5’te gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sunduğu “Kulis Ankara” programına konuk oldu.





Kulat, programın sonunda, “31 Mart Seçimleri Sonrası İstanbul Seçim Sonuçları Araştırması” başlığıyla yaptıkları son seçim anketine dair verileri açıkladı.





EKREM İMAMOĞLU'NUN MASASINDA





Anket 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin akabinde ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘iptal’ kararından önce yapılan son anket olma özelliğini taşıyor. Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun masasındaki son anket olması bakımından da önem taşıyor.





Mehmet Ali Kulat’ın verdiği bilgiye göre, yüzde 1,2 oranında yanılma payı olan anket, İstanbul’da, 27-30 Nisan tarihleri arasında 5 bin 500 kişi ile yüz yüze mülakat yapıldı.





Anket yapılırken deneklere, “31 Mart’ta hangi partiye oy verdiniz?” sorusuna verilen cevaplara göre, o oranlar, kota olarak uygulandı.





Ekrem İmamoğlu, 30 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Ancak AKP ve MHP'nin itirazları doğrultusunda karar veren YSK seçimi iptal etti.





KULAT: BELKİ YÜZDE 10 ORANINDA SEÇMEN SANDIĞA GİTMEYECEK





Anket hakkında teknik bilgiler veren Kulat, çalışma sırasında kadın-erkek dengesine dikkat edildiğini belirterek, “(Deneklerin) yüzde 46’sı kadın, yüzde 54’ü erkek. (…) Yine kota olarak yaş aralıkları, TÜİK rakamlarına çok yakın İstanbul dengesi gözetilen bir çalışmadır bu.” dedi.





Anket verilerine göre, 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 17.





Ankette, sandığa gitmeyen seçmenin bu tavrının sebeplerini de anlamaya çalıştıklarını belirten Kulat, kotasız olarak bakıldığında seçmenin yaklaşık yüzde 41’inin Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP), yüzde 40,6’sının da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) oy verdiğini söylediğini aktardı.





Kulat, sandığa gitmeyen yüzde 17 oranındaki seçmene, niçin oy kullanmadıklarını sorduklarını da kaydetti. Yüzde 17 oranındaki kitlenin yaklaşık yüzde 50’sinin, “bireysel, ailevî mazeretler” gösterdiklerini söyleyen Kulat, buna dayanarak, “Belli ki yarın da seçim yapılsa, yaklaşık olarak yüzde 8-9, belki yüzde 10 oranında seçmen, sandığa gitmeyecek.” dedi.





“SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMENLER ARASINDA AKP'YE OY VERENLER AĞIRLIKTA"





Kulat, sandığa gitmeyen yüzde 17 oranındaki seçmenin yüzde 20’sinin ise “Oy versem de bir şey değişmiyor.” diyerek sandığa gitmediğini ve bu seçmenlerin, ağırlıklı olarak AKP’li seçmenler olduğunu kaydetti.





Kulat, “Bir rahatsızlık ifade ediyor. Bakın, önemli bir ayrıntı, buradaki durum.” dedi.





İstanbul'da seçmenler 23 Haziran'da tekrar sandığa gidecek.





“PARTİMİN POLİTİKALARINA KIZDIĞIM İÇİN GİTMİYORUM”





Sandığa gitmeyen yüzde 17 oranındaki seçmenin diğer yüzde 20’lik bir bölümünün de “Partimin politikalarına, söylemlerine kızdığımdan dolayı gitmiyorum.” dediğine işaret etti.





Kulat, “Bu da ağırlıklı olarak Kürt seçmen. Bakın, önemli ayrıntı bunlar, kendi içerisinde” dedi. Kulat, bunu nasıl tespit ettiklerine dair bir soru üzerine de, “Bizim elimizde, anket yaptığımız bölgenin hepsinin, üstte demografik yerleri var. Biz, Kürt seçmenin olduğu bölgeleri de öncelikli olarak kontrol ettik, kendi açımızdan; ama tekrar söylüyorum, bu, matematiksel bir ölçümleme olmaz.” diye konuştu.





CUMHUR İTTİFAKI’NA MHP’DEN GELEN OY ORANI YÜZDE 3





Seçmenin, AKP'nin dilini beğenmediği bir dönem yaşandığına işaret eden Kulat, seçmenlere, partilerini de sorduklarını belirterek, Cumhur İttifakı’na oy verenlerin sadece yüzde 3’ünün Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) mensup olduğunu kaydetti.





AKP'ye oy vermeyenlerin gerekçelerini de aktaran Kulat, "Tekrar söylüyorum; her iki parti adayı için de söylüyorum: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar), mahkûmlar, af bekleyen mahkûm yakınları, bunun dışında kadro bekleyen memurlar, işsizlik oranları, 3 bin 600 ek gösterge gibi kitlesel karşılığı olan seçmenin de önemli bir yer tuttuğunu söyleyeyim.” dedi.







İMAMOĞLU’NUN İMAJI OY VERMEYENLERDE DE OLUMLU





Kulat, “Ekrem İmamoğlu imajı”na dair soru da sorduklarını belirterek, “Ekrem İmamoğlu’nun imajına, Ekrem İmamoğlu’na oy verenden daha fazla kişi olumlu bakıyor. Ekrem İmamoğlu imajını daha da güçlendirmiş. Onun için söylüyorum.” diye konuştu.





SEÇMENİN YÜZDE 56’SI “HİLE YAPILDI” İDDİASINA İNANMIYOR





Mehmet Ali Kulat, “Seçimde bir hile yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 56’sının “Hayır, düşünmüyorum.”, yüzde 36’sının ise "Evet, düşünüyorum.” cevabı verdiğini kaydetti.





Kulat, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararının henüz açıklanmadığı anket tarihinde, “YSK’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini iptal edeceğini ve seçimin tekrarlanması kararı vereceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu da sorduklarını söyledi.





Kulat, bu soruya “Hayır” cevabı verenlerin oranının yüzde 52 olduğunu kaydetti.





YILDIRIM’A OY VEREN AKP’LİLER, “TERCİHİM DEĞİŞEBİLİR” DİYOR





Kulat, “Seçimin tekrarlanması durumunda politik tercihiniz değişir mi?” sorusuna ise deneklerin yüzde 79’unun “Değişmez.” cevabı verdiğini, yüzde 8’inin kararsız olduğunu, yüzde 13’ünün ise “Evet, değişir.” cevabı verdiğini açıkladı.





Kulat, “Kararsızları dağıttığınızda yüzde 16-17’lik bir seçmen ki seçimin sonucunu değiştirecek bir seçmen, bu seçmen, ‘Evet, kararım değişir’ diyor ve bu seçmen, ağırlıklı olarak AKP'ye oy verdiğini, yani Cumhur İttifakı’na oy verdiğini söyleyen seçmen.” diye konuştu.





Bu verileri değerlendiren Mehmet Ali Kulat, “Bu fotoğraf doğru çıkarsa, Ekrem İmamoğlu’na oy verme oranının artacağını gösteriyor, bu veriler.” dedi.





Kulat anketin sonuçlarını Ekrem İmamoğlu’na özel bir sunumla takdim ettiklerini kaydetti.