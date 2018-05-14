Samanyolu Haber /Gündem / Bu fotoğraf Almanya'yı karıştırdı.... /14 Mayıs 2018 23:07

Bu fotoğraf Almanya'yı karıştırdı....

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel, Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası için istismar edildiğini dile getirdi.

SHABER3.COM

İngiltere Prmier Lig’de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere’de bir araya gelmelerini Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, ‘seçim kampanyası için istismar’ olarak değerlendirirken ‘Bu durum hoş değil’ ifadelerini kullandı.

Grindel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere’ye yaptığı ziyaret sırasında, bir otelde İngiltere Premier Lig’de oynayan Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun’u kabul etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grindel’in Twitter hesabının yanı sıra DFB’nin internet sitesinde de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“DFB, göçmen kökenli oyuncuların özel durumlarına elbette saygı duyuyor. Ancak hem futbol hem de DFB’nin değerleri, Bay Erdoğan tarafından yeterince önemsenmiyor. Bu yüzden milli futbolcularımızın kendisinin seçim kampanyası için istismar edilmeleri hoş değil. İki oyuncumuz, bu eylemleriyle DFB’nin uyum çalışmalarına yardım etmedi.”


Alman medyası da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendi formalarını hediye ettiklerine işaret ederek, İlkay’ın Erdoğan’a takdim ettiği formasına “Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla” yazdığına dikkati çekti.


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