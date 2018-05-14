Samanyolu Haber /Gündem / AKP esas zam ve yeni vergileri seçim sonrasına sakladı.... /14 Mayıs 2018 22:43

AKP esas zam ve yeni vergileri seçim sonrasına sakladı....

Mesele seçim değil, asıl sürprizler seçim sonrasında

SHABER3.COM

Yandaş Karar Gazetesi Ekonomi Şefi İbrahim Kahveci AKP'nin seçimi kazanırsa yeni vergi ve yeni zamlardan başka çaresinin olmadığını : yazdı... 

İşte Kahveci'nin yazısından bir bölüm... 

Cari açık kısa vadede kapatılamayacağına göre geriye bütçe açığı kalıyor. Bütçe harcamaları da o derece kısılamayacağına göre, geriye bütçe gelirlerini artırmak kalıyor. Bütçe gelirleri nasıl artırılacak?
Ya on milyarlarca liralık yeni kamu malları satılacak.
Ya da yeni vergi artışları ve kamu zamları gelecek.
Veyahut her ikisi birden.
Özet mi? Çifte açıkla gidersek 2019’a kalmadan büyük bir ekonomik daralma ile IMF’nin kapısına soluğumuz yetmeyebilir. Çifte açık yerine tek açıkla gitmeye kalkarsak ise, seçim sonrası büyük vergi artışları ve kamu zamlarına şimdiden hazırlanalım.
Yani mesele seçim değil, asıl sürprizler seçim sonrasında.
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