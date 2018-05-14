BM Güvenlik Konseyi acil toplantıya çağrıldı





BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, Gazze'deki şiddet olaylarında 50'den fazla Filistinlinin şehit olması üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni yarın acil toplantıya çağırdı.





Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da 30 Mart'tan bu yana İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında 100'e yakın Filistinlinin vefat ettiğini, 11 binden fazla kişinin yaralandığını belirterek, İsrail'in Filistinlilere yönelik ''korkunç saldırıların'' ardından BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulunmuştu.





Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.





İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 52 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 410 Filistinliyi yaraladı.