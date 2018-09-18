Samanyolu Haber /Gündem / 'Bu devirde kim kime 550 milyonluk uçak hediye eder?' /18 Eylül 2018 21:27

'Bu devirde kim kime 550 milyonluk uçak hediye eder?'

CHP'li Aykut Erdoğdu, Katar Emiri'nin Erdoğan'a hediye ettiği öne sürülen VIP Jumbo Jet ile ilgili "Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder?" dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında dün açıklanan işsizlik verilerini hatırlatan Erdoğdu, en çok istihdamın sağlandığı yaz aylarında bile işsizliğin 2 rakamlı hanelere çıktığını söyledi.

'BU UÇAĞIN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ'

Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği iddia edilen VIP Jumbo Jet uçağa da değinen CHP'li Erdoğdu, şöyle konuştu:

"Kamuda tasarruf sağlamak istiyorsanız 550 milyon sterline uçan saray alamazsınız. Yapamazsınız bunu, hakkınız yok. Bu insanlar işsizlikte kırılırken, esnaf her gün kepenk kapatırken, işçiler eli kelepçeli bir şekilde tutuklanırken 550 milyon sterline uçan saray alamazsınız, haramdır. Üstelik halkın öfkesinden korktuğunuz için bir de 'bu hibe edildi' gibi üçüncü sınıf yalanlarla bunu kapatamazsınız. Bu uçak satılıktaydı. Katar emiri bu uçağı satıyordu, Ocak ayından itibaren görüşmeler yapıldı. Bu uçak alındı. Neymiş 'Katar emiri bu uçağı hibe etmiş'. Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder. Katar halkı Katar emirine bunun hesabını sormaz mı? Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı 550 milyon sterlinlik bir hediye alabilir mi? Kalem mi hediye ediyorlar size? 550 milyon sterlinlik uçağı alacaksınız, üstüne elinizde 13 tane uçak, 3 tane helikopteriniz var. Toplam 18 kişisiniz kabinede. Şu Varank'ın düştüğü duruma bakın. Endonezya bakanı tarifeli seferle giderken beyefendi kendi uçağına davet etmiş, bir de utanmadan bu görüntüleri veriyor. Millet yoksulluktan kırılıyor, millet çocuğuna harçlık veremiyor 550 milyon sterlinlik uçağı güya hibe almışlar. Bu haramdır, bu uçağın peşini asla bırakmayacağız. Onlar gerçeği açıklamak zorunda kalacaklar."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Bu devirde kim kime 550 milyonluk uçak hediye eder?' Sonraki Haber >>

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Korkudan sorgulanamayan kriz gerçekleri

Korkudan sorgulanamayan kriz gerçekleri

Nasıl dua etmeli?

Nasıl dua etmeli?

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:52:25