'Bu devirde kim kime 550 milyonluk uçak hediye eder?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Konuşmasında dün açıklanan işsizlik verilerini hatırlatan Erdoğdu, en çok istihdamın sağlandığı yaz aylarında bile işsizliğin 2 rakamlı hanelere çıktığını söyledi.





'BU UÇAĞIN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ'





Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği iddia edilen VIP Jumbo Jet uçağa da değinen CHP'li Erdoğdu, şöyle konuştu:





"Kamuda tasarruf sağlamak istiyorsanız 550 milyon sterline uçan saray alamazsınız. Yapamazsınız bunu, hakkınız yok. Bu insanlar işsizlikte kırılırken, esnaf her gün kepenk kapatırken, işçiler eli kelepçeli bir şekilde tutuklanırken 550 milyon sterline uçan saray alamazsınız, haramdır. Üstelik halkın öfkesinden korktuğunuz için bir de 'bu hibe edildi' gibi üçüncü sınıf yalanlarla bunu kapatamazsınız. Bu uçak satılıktaydı. Katar emiri bu uçağı satıyordu, Ocak ayından itibaren görüşmeler yapıldı. Bu uçak alındı. Neymiş 'Katar emiri bu uçağı hibe etmiş'. Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder. Katar halkı Katar emirine bunun hesabını sormaz mı? Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı 550 milyon sterlinlik bir hediye alabilir mi? Kalem mi hediye ediyorlar size? 550 milyon sterlinlik uçağı alacaksınız, üstüne elinizde 13 tane uçak, 3 tane helikopteriniz var. Toplam 18 kişisiniz kabinede. Şu Varank'ın düştüğü duruma bakın. Endonezya bakanı tarifeli seferle giderken beyefendi kendi uçağına davet etmiş, bir de utanmadan bu görüntüleri veriyor. Millet yoksulluktan kırılıyor, millet çocuğuna harçlık veremiyor 550 milyon sterlinlik uçağı güya hibe almışlar. Bu haramdır, bu uçağın peşini asla bırakmayacağız. Onlar gerçeği açıklamak zorunda kalacaklar."

