Türkiye, Çin'deki toplama kamplarını dünyaya duyuran aktivisti iade edebilir

Sahte pasaport nedeniyle Türkiye'ye girişleri havalimanında engellenen Bekali ailesinin fertleri şimdilik Atatürk Havalimanında tutuluyor. AP ajansına konuşan Bekali "Ailem ikiye bölündü. Eşimi ve oğlumu görmeme müsade etmediler. Kalbim sıkışıyor" ifadelerini kullandı.





Çin'in batısındaki Xinjiang'da bulunan toplama kamplarında yaşadıklarını anlatan Bekali'nin anlattıkları Çin hükümeti tarafından kesin bir dille yalanlandı. Çin bu tarz yerlerin var olduğunu dahi tamamen reddediyor.







Bir milyona yakın kişi toplama kamplarında iddiası





Bekali ise Mayıs ayında yaptığı açıklamalarda kimi Uygur kimi Kazak kendisi gibi birçok Müslüman azınlığın aylarca bu kamplarda tutulduğunu ileri sürmüştü. Bekali'nin aktardıklarına göre burada insanlar İslam'ı bırakmaları için zorlanıyor, kendileri ve sevdikleri yakınları hakkında özeleştiri vermeye mecbur bırakılıyor ve Komünist Parti'ye şükran duymaları için psikolojik işkenceler görüyorlar.





Bazı iddialara göre bu kamplarda bir milyona yakın kişi tutuluyor. Kamplara ilişkin Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de Çin'e eleştiriler geldi ve sorumluluğu bulunan Çinli yetkililere karşı yaptırım olasılıkları görüşülüyor.





"Dönmektense Türkiye'de ölmeyi tercih ederim"





Bekali kamptan serbest bırakıldıktan sonra önce Kazakistan'a gitmiş ancak daha sonra güvenlik endişesi ile Türkiye'ye yerleşmiş. Çin'in Uygur bölgesinden olan 45 yaşındaki eşi Ruzianguli Taximaimaiti ile en küçük çocuğu olan iki yaşındaki oğlu Mukhamed Bekali'yi de yanına almak istedi. Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul'a uçakla inen aile üyeleri pasaport kontrolünde durduruldu ve Türkiye'ye girişleri engellendi.





Bekali onları Kazakistan'a da geri gönderemiyor çünkü eşinin Kazakistan vizesinin süresi bitmiş durumda. Bekali ailesinin Kazakistan'a geri gönderilmesi halinde oradan büyük olasılıkla Çin'e geri gönderileceklerin söylüyor. Bunun olması halinde ise eşinin ceza olarak kampa sokulmasının kesin olduğunu belirten Bekali bu halde çocuklara bakacak kimsenin kalmayacağını ifade ediyor.





Eşi Bekali'ye "Çin'e geri gönderilmektense Türkiye'de ölmeyi yeğlerim" diyor.



