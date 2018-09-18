Samanyolu Haber /Teknoloji / Robotlar 2025 yılına kadar iş yükünün %52’sini üstlenecek /18 Eylül 2018 21:23

Robotlar 2025 yılına kadar iş yükünün %52’sini üstlenecek

Dünya Ekonomik Formu’nun (WEF) son araştırmasına göre, 2025 yılına kadar bugünkü işlerin yarısından fazlasını robotlar üstlenecek.

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WEF makinelerin iş yükü üzerindeki etkisini içeren son çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Dünya genelindeki birçok şirketin direktörleri ve üst düzey yöneticilerinin dahil edildiği araştırmanın sonuçlarına göre makineler, 2025 yılına kadar bugünkü işlerin yüzde 52’sini üstlenen bir konuma gelecek.

Forum ayrıca insanlar için “yeni rollerin” de ortaya çıkacağını öngörüyor. Bu yeni rolde insanlar, makine ve bilgisayar programları ile nasıl çalışıldığı konusundaki yeteneklerini yenilemek zorunda kalacak.

İsviçre merkezli uluslararası bağımsız bir organizasyon olan WEF'in açıklamasında, “2025 yılına kadar şu andaki mevcut iş yeri görevlerinin yarısından fazlası makineler tarafından gerçekleştirilecek” denildi.

İş yükünün yüzde 29'u makinelerde

WEF, makinelerin günümüzde üstlendiği iş yükünün ise yüzde 29 olduğu bilgisini paylaştı.

Araştırmaya göre, makinelerdeki ve algoritmalardaki hızlı değişimler ya da ortaya çıkan sorunları gidermek için eş zamanlı tasarlanan bilgisayar süreçleri, “şu anla 2022 yılı arasında 75 milyonun yerini alacak 133 milyon yeni roller oluşturabilir”.

WEF’in araştırmasına göre robotlar, muhasebe, müşteri yönetimi, endüstri, posta ve sekreterlik sektörlerinde hızlı bir şekilde insanların yerini alacağını öngörüyor.

Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi “insan becerisi” gerekli sektörlerde de makinelere duyulan ihtiyaç artabilir.

Euronews
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