Bu da oldu: Vatandaşa morg parası şoku!

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden, alınan ücrete ilişkin fatura belgesini paylaştı. Tanal, “Ankara’da bir otel parası morg parasından daha uygun. Devlet hastaneleri ve diğer özel hastaneler morg ücreti almazken Lokman Hekim Hastanesi’nin bu uygulaması tamamen keyfidir” dedi.





Belgede morg parasının faturasının vefat eden yurttaş Erdem Topçu adına kesildiğine dikkat çeken Tanal, “Faturayı da mezarlığa mı postalayacaklar? Cennetten arsa satan AKP yandaşlarının kurduğu hastane ölüye fatura çıkarıyor” tepkisini gösterdi.







