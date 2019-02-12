Samanyolu Haber /Gündem / Bu da oldu: Vatandaşa morg parası şoku! /12 Şubat 2019 18:33

Bu da oldu: Vatandaşa morg parası şoku!

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Lokman Hekim Hastanesi’nde vefat eden yurttaşın ailesinden 110 lira morg ücreti alındığını ortaya çıkardı.

SHABER3.COM

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden, alınan ücrete ilişkin fatura belgesini paylaştı. Tanal, “Ankara’da bir otel parası morg parasından daha uygun. Devlet hastaneleri ve diğer özel hastaneler morg ücreti almazken Lokman Hekim Hastanesi’nin bu uygulaması tamamen keyfidir” dedi.

Belgede morg parasının faturasının vefat eden yurttaş Erdem Topçu adına kesildiğine dikkat çeken Tanal, “Faturayı da mezarlığa mı postalayacaklar? Cennetten arsa satan AKP yandaşlarının kurduğu hastane ölüye fatura çıkarıyor” tepkisini gösterdi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu da oldu: Vatandaşa morg parası şoku! Sonraki Haber >>

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:47:46