Almanlara göre 'Erdoğan Manav oluyor'

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satışlara ilişkin, "Fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Bazı marketler patates ve soğanı 2 liradan satmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu. Poyraz, tanzim satışta 2.5 aylık planlamalarının olduğunu söyledi.



Pazarcılar ise tanzim satış noktalarına tepkili. Pazarcı esnaflarından Ahmet Şensoy, “Fiyatları düşürmek istiyorlarsa halde fiyatları düşürsünler. Şuan tanzim satış noklarında zararına satılıyor. Biz burada akşama kadar bir ekmek parasına bekliyoruz” dedi.









“MARKETLER DİĞER ÜRÜNLERİN FİYATINI YÜKSELTİYOR”





Marketler indirime gitti ancak pazarlarda ise durum böyle değil. İstanbul Zeytinburnu’nda bir semt pazarcısı Ahmet Şensoy ise bu durumun nedenini şöyle anlattı: “Marketciler, sebze ve meyve fiyatlarını indirip diğer ürünlerin fiyatını yükseltiyor. Oradan kazanıyor ama biz ne yapalım? Sattığımız ürünler belli.”





Erdoğan'ın Tanzim satış projesi dış basında da ilgi gördü. Almanya'nın ünlü yayın organı Spigel 'Erdoğan Manav oluyor başlığı ile haberi duyurdu. Kuyrukları haber yapan gazete Erdoğan'ın enflasyon ile mücadele için bulduğu yeni yöntemleri okuyucusu ile paylaştı







