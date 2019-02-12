Almanya'da Çarşamba günü okul ve yuvada, cuma günü ulaşımda grev var





BİRLEŞİK Hizmet Sedikası ver.di ile eyalet yönetimleri arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir sonuç elde edilemedi. Yaklaşık 3 milyon 300 bin çalışanı kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin sonuncusu 8 Şubat’ta yapıldı. İşveren ve çalışan temsilcileri masadan yine uzlaşmaya varamadan kalktı. Sendika, Berlin’deki üyelerine iş bırakma eylemi çağrısı yaptı. Ülke genelindeki bir çok kentte de iş bırakma eylemleri sürüyor.





DERSLER BOŞ GEÇECEK, YOLCU TAŞINMAYACAK

Almanya’nın çeşitli bölgelerinde küçük çapta uyarı grevleri yapan sendika, çarşamba günü Berlin’da okullarda ve tüm yuvalarda çalışanlarını iş bırakma eylemine çağırdı. Eğitmenler çarşamba günü grev yapacak, öğretmenler derslere girmeyecek. Berlin’de ikinci grev ise cuma günü yapılacak. Bu kez kentiçi toplu yolcu taşıyan BVG çalışanları iş bırakacak. Öğlen 12.00’ye kadar BVG çalışanı 14 bin 500 kişi uyarı grevi yapacak. Grev nedeniyle kent içinde otobüsler, tramvaylar ve metrolar yolcu taşımayacak. Banliyö trenleri ise normal seferlerini sürdürecek.





ÜÇ KENTTE EYLEM HAYATI AKSATACAK

Sendika, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin üç kentinde ise merkezi miting yapacak. Köln, Essen ve Düsseldorf kentlerinde üniversite, yüksek okul ve eyalet kamu çalışanları miting düzenleyecek. Binlerce çalışanın katılması beklenen miting nedeniyle doktorlar ve hemşireler de iş yavaşlatacak. Mitinglerden randevusu bulunan hastalar da etkilenecek. Sendika iş bırakma eylemleriyle 28 Şubat’ta toplu sözleşmeler öncesi masaya oturmadan kararlığını göstermek istiyor.