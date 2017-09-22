Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'in partisinde 'korsan' tedbiri /22 Eylül 2017 17:57

Meral Akşener'in partisinde 'korsan' tedbiri

Meral Akşener öncülüğünde kurulacak yeni partinin ismi ve logosu son güne kadar açıklanmayacak. Nedeni ise 'korsan' girişimleri önlemek.

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Meral Akşener'in başkanlığında kurulacak 'yeni parti'nin adının açıklanmamasının nedeni belli oldu. Parti adının açıklanmasının 'aynı isimle bir korsan parti kurulabileceği' endişesi nedeniyle ertelendiği ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, yeni parti için çalışmaları yürüten ekipte yer alan kaynaklar, parti isminde “Türkiye” ifadesinin geçebileceğini, her kesimi kucaklayacak, akılda kalacak vurucu bir isim üzerinde durulduğunu kaydetti. Partinin adının, “korsan parti”yi önlemek için kurulduğu gün açıklanacağı vurgulanıyor.

PARTİNİN ABLEMİ NASIL OLACAK?

Parti amblemi için de gizli çalışma yürütülüyor; “herkesi kucaklama” mesajının verileceği alternatifler üzerinde çalışılıyor. Eski milletvekillerinden gelen önerilerde “güneş” simgesi, “Herkesi kucaklar, herkesi ısıtır, hayatın kaynağıdır” teziyle öne çıkarılıyor.
 
Yeni parti kaynakları, partinin kuruluşuyla birlikte açıklanacak kurucular kurulunda her kesimden isimlerin olacağını ifade ediyor. ANAP, DYP ve DSP’den tanıdık isimlerin olacağı, kadroların yarıya yakınının gençler ve kadınlardan oluşacağı, alanlarında dünyada ün yapmış ancak Türkiye’de kamuoyunun bilmediği isimlerin bulunacağı belirtiliyor. “Partide Alevi de olacak, Sünni de" vurgusu yapılıyor.
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