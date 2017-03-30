Yaz kızım 'Maklube' yedikleri için sanıkların idamına, üniversitenin kapatılmasına!..

"Maklube"den terör örgütü çıkaran hukuk!





İzmir'de Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında KHK'yla kapatılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden (İKÇÜ) ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 21 tutuklu bilim insanın yargılandığı davada hukuk tarihine geçecek trajikomik ifadeler tutanaklara yansıdı.





İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden önceki oturumuna 21 tutuklu akademisyenle bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.





Tanık M.Ö, üniversiteye yeni atandığı dönemde sohbetlere çağrıldığını, sohbetlerde Fethullah Gülen'in kitaplarının okunması nedeniyle itirazda bulunduğunu savunarak, bir daha sohbetlere gitmediğini iddia etti.







Terör örgütü iddiasıyla açılan davada gündem Maklube oldu!





Üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nda ''zaman zaman maklube yendiğine şahit olduğunu' anlatan M.Ö, "Üniversiteye yeni atanmıştım, nerede görev yapacağım belli değildi. Bir gün Yapı İşleri Daire Başkanlığına gittiğimde İsmet Ayvalık (tutuklu sanık) beni yemeğe davet etti. Üniversitede etli pilavı bir tepside servis ederek 'maklube' denilen yemeği yedik." ifadelerini kullandı.