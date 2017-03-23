British Airways 'kabin yasağı'nı İstanbul'da başlattı

ABD'den sonra İngiltere'de Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkeden İngiltere'ye yapılacak uçuşlarda kabin içine cep telefonundan büyük elektronik aletlerin alınmasını yasaklarken İngiliz British Airways, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yasağa ilk başlayan havayolu şirketi oldu.





