Samanyolu Haber /Gündem / British Airways 'kabin yasağı'nı İstanbul'da başlattı /23 Mart 2017 12:39

British Airways 'kabin yasağı'nı İstanbul'da başlattı

ABD ve İngiltere'nin, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkeden yapılan uçuşlarda 'terör tehdidi'ne karşı yolcuların akıllı telefondan büyük elektronik cihazlarına yönelik kabin yasağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün ilk kez uygulandı

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ABD'den sonra İngiltere'de Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkeden İngiltere'ye yapılacak uçuşlarda kabin içine cep telefonundan büyük elektronik aletlerin alınmasını yasaklarken İngiliz British Airways, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yasağa ilk başlayan havayolu şirketi oldu.

BİLGİLENDİRME MESAJI GÖNDERİLDİ

90 yolcusuna bilgilendirme mesajı da gönderen British Airways, İstanbul'dan saat 10.00'daki Londra seferinde yolculardan cep telefonlarından büyük elektronik eşyaların valizlerine konulmasını istedi.
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