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Osmaniye'de deprem
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23 Mart 2017 12:25
Osmaniye'de deprem
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 07.46'da kaydedildiğini, merkez üssünün Vayvaylı Köyü olduğunu bildirdi.
Yerin 15 kilometre derinliğindeki deprem hasara yol açmadı.
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