AKP'li bakan şaşkınlığını üzerinden atamıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a verdiği büyük desteğe AKP'den teşekkür ve şaşkınlık mesajları gelmeye devam ediyor.





Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Bahçeli'nin AKP'ye verdiği desteğin Türk siyasi hayatında görülmemiş bir destek olduğunu belirtirken, "Mevzubahis millet, vatansa, bayraksa, gelecekse gerisi teferruattır ve ülkem için, bayrağım için 'evet' diyorum diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bakın, Allah ondan razı olsun. Bakın neler yapmıyorlar, neler demiyorlar. Vay partisini sattı da, şu da, bu da. Menfaatini düşünen partisinde yüzde 10 alırım 13-17 alırım demedi. Türkiye'nin büyük kazancını gördü. Büyük fırsatı gördü. Risk aldı, risk. Kolay değil. Hiçbir siyasi parti genel başkanını bu şekilde başka bir siyasi partinin bir görüşüne bu şekilde güçlü bir destek vermesi, siyasi tarihimizde görülmedi. Bu millet adına Bahçeli'ye minnet ve şükranlarımı arz ediyorum" dedi.