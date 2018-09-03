Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya'da büyük müze yangını /03 Eylül 2018 09:12

Brezilya'da büyük müze yangını

Brezilya'nın Rio de Janaerio şehrindeki, ülkenin en büyük ve en tarihi müzelerinden Ulusal Müze dün gece yandı.

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Brezilya'nın en büyük ve en tarihi müzelerinden biri olan Rio de Janerio'daki Ulusal Müze'de yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları gece boyu devam ederken yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Eskiden Portekiz Kraliyet Ailesi'nin de konutu olarak kullanılan 200 yıllık binadaki müzenin koleksiyonunda 20 milyondan fazla parça bulunuyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm Brezilyalılar için üzücü bir gün. Tarihimizin değeri, binanın gördüğü hasarla ölçülemez" dedi.

?'KÜLTÜREL BİR TRAJEDİ'

Brezilya'nın TV Globo kanalına konuşan müze müdürü yangının 'kültürel bir trajedi' olduğunu söyledi.

Müzede, Brezilya tarihine ait binlerce parçanın yanı sıra Mısır'a ait çok sayıda arkeolojik eser de bulunuyor. Müzenin doğa tarihi koleksiyonunda dinozorlara ait kemikler, Amerika kıtasında bulunan en eski iskelet olan 12 bin yıllık bir kadın iskeleti dahil çok sayıda önemli ve değerli parça vardı.

Müze çalışanlarının daha önce, mali kaynaklarda yapılan kesintiler ve binanın eski ve bakımsızlığından şikayetçi oldukları bildirildi.
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