'Abi gündem olur' deyip büyükelçiliği kurşunlamışlar

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.







Üç şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, elçilik binasına ateş eden Ahmet Çelikten, ‘yabancı devlet aleyhine hasmane hareketlerde bulunmak, birden fazla kişi ile silahlı tehdit, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, aynı araçta bulunan şüpheli Osman Gündaş, ‘silahlı terör örgütüne üye olma, yabancı devlet aleyhine hasmane hareketlerde bulunmak’tan, şüpheli Ersin Bayram da ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek’ten tutuklandı.





Şüphelilerden Çelikten, sorgusunda olay günü gece vakitlerinde alkol aldıktan sonra araçla gezmeye başladıklarını belirterek, özetle şunları söyledi:







“Osman Gündaş, ABD’nin dolarla ilgili hareketlerinden, ekonomik ambargosundan bahsetti. ‘Hadi gidelim, ABD Büyükelçiliği’ne ateş edelim’ dedi. Google’dan büyükelçiliğin adresini öğrenmek için arama yaptım ve Osman’la birlikte evden tabancamı aldım. Büyükelçiliğin bulunduğu yere gittik. Osman’a her tarafın taş ve demirlerle kapalı olduğunu söyledim. O da bana ‘Olsun abi, gündem olur’ dedi. Aracın sağ camından yukarıya doğru 6-7 el ateş ettim ve olay yerinden uzaklaştık. Herhangi bir oluşum veya örgüt tarafından yönlendirme söz konusu değildir. Tamamen alkolün ve konuşmaların etkisiyle gerçekleştirdiğim eylemdir.”