Brexit'te önemli dönemeç... İngiltere ve AB, müzakerelerde taslak anlaşmaya vardı

BBC'ye konuşan İngiliz hükümetinden bir kaynak, bu hafta içerisinde yürütülen yoğun müzakerelerde tarafların taslak bir anlaşma metni üzerinde teknik mutabakat sağladıklarını söyledi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in çarşamba günü öğleden sonra düzenleyeceği kabine toplantısıyla birlikte Brexit taslak anlaşmasının akıbeti netleşecek.





May, toplantıda anlaşma metnini bakanların onayına sunacak.





Ancak taslak metin sızar sızmaz, Brexit yanlısı milletvekilleri, AB'ye çok fazla ödün verildiği, AB'ye bağlı kalmanın fiilen devam edeceği gerekçesiyle Brüksel'le sağlanan mutabakata karşı kazan kaldırdı.





İngiltere ile AB arasındaki pazarlıklarda özellikle Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırın statüsü en uzayan tartışmalardan birine dönüşmüştü.





Bugün Londra'daki kabine toplantısına koşut, AB'nin diğer 27 ülkesinin daimi temsilcileri de Brüksel'de bir araya gelecek.





ANLAŞMA ÇÖKMEZSE BUNDAN SONRA NE OLACAK?





İngiliz hükümetinin anlaşma metnine onay vermesi halinde, top önce AB üyesi ülkelerin liderlerinde olacak.





AB Zirvesi'nde anlaşmaya onay çıkması halinde gözler bu kez İngiltere ve Avrupa parlamentolarında yapılacak oylamalara çevrilecek.





Brexit takvimi uyarınca İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den resmen çıkması gerekiyor.