Samanyolu Haber /Dünya / İkinci el dolaptan 95 bin euro çıkan adam parayı sahibine iade etti /13 Kasım 2018 20:43

İkinci el dolaptan 95 bin euro çıkan adam parayı sahibine iade etti

Romanya'da satın aldığı ikinci el dolaptan çıkan 95 bin euro’yu iade eden kişi ödüllendirildi.

SHABER3.COM

Adela Stanici, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, kocasının, kısa süre önce popüler bir internet sitesinden aldığı dolapta 500 euro'luk banknotların yer aldığı bir kutu bulduğunu söyledi.
İçinde toplam 95 bin euro bulunan kutuyu akşam yemeği sırasında keşfettiklerini ve sabaha kadar uyuyamadıklarını belirten Stanici, kocasının parayı teslim etmek üzere büfenin sahibinin yaşadığı Timiş'e gittiğini, adamın, kutunun yakın geçmişte hayatını kaybeden babasına ait olduğunu söylediğini aktardı.

Dolap sahibinin paradan haberi olmadığı ve çifti dürüstlükleri nedeniyle ödüllendirdiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İkinci el dolaptan 95 bin euro çıkan adam parayı sahibine... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:32:06