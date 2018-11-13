Samanyolu Haber /Gündem / Boynerin çoğunluğu Katarlıların oldu /13 Kasım 2018 12:18

Boynerin çoğunluğu Katarlıların oldu

Boyner Perakende'nin Katarlı ortağı Mayhoola For Investments, şirketin yüzde 11.27'sini 117 milyon liraya alarak, şirketteki payını yüzde 42.68'den yüzde 53.95'e çıkardı.

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Boyner Perakende hisseleri saat 1052’de yüzde 7 primle 5.2 liradan işlem görüyor. Boyner Perakende’den KAP’a yapılan açıklamada, 13 Kasım’da Mayhoola tarafından, satıcı sıfatıyla İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon adına hareket eden İstanbul Portföy Yönetimi ile bir pay alım ve satım sözleşmesi imzalandığı belirtilerek şöyle denildi:

“Sözleşme kapsamında belirtilen işlemin tamamlanması ve takası ile birlikte, Boyner Perakende sermayesinin yüzde 11.27’sini temsil eden toplam 29.04 TL nominal değerli Boyner Perakende payları, toplam 117.05 milyon TL bedel karşılığında Mayhoola tarafından iktisap edilecektir” denildi.

İşlem öncesinde Boyner Perakende’de, Boyner Holding’in yüzde 42.8, Mayhoola’nın yüzde 42.68, İstanbul Portföy Ark II Serbest Fonu’nun ise yüzde 11.27 payı bulunurken, geriye kalan paylar da halka açık işlem görüyor.

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