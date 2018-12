Bahçeli’den Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı’na sert sözler

Devlet Bahçeli Grup toplantısında ilk olarak isim vermeden Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümü anma töreni için Paris'e giden ortağı Erdoğan'ı eleştirdi

100’ÜNCÜ YILI ANILAN BU ATEŞKES ANLAŞMASI, OSMANLI’NIN ÖLÜM FERMANI OLMUŞTU’











Bir milletin fertleri tarihleri hakkında bilgisi varsa tarih şuuru tezahür etmiş demektir. Tarih şuuru varsa, huzur vardır. Tarih şuuru, anlam bunalımına çözümdür, köksüzlüğe reçetedir. 11 Kasım 2018 tarihinde, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlanmasının 100’üncü yılı Paris’te kutlanmıştır. Paris’te toplananların alayı 100 yıl öncesi için sahte üzüntüsünü paylaşırken, Ortadoğu’da yaptıklarına ne diyeceklerdir. Milliyetçilik adeta öcü gibi anlatılmıştır. Madem milliyetçilik vatanseverliğe ihanet ise, Fransa’nın denizz aşırı yerlerde sömürgecilik yaparak, insanların haklarını ihlal etmesine ne denecektir. Sömürgecilik başkadır, milliyetçilik başkadır. Birinci Dünya Savaşı’nda 20 milyon kişi hayatını kaybetmişti. Tahribat korkunç boyutlara ulaşmıştı.





100’üncü yılı anılan bu ateşkes anlaşması, Osmanlı’nın ölüm fermanı olmuştu. Savaşı keyiflerince başlattılar, bölüşünce bitirdiler. En çok acıyı biz çektik, en çok külfete biz katlandık. Osmanlı Beyliği, 1299’da Söğüt ve çevresinde kurulmuştu. Beylik aşamasından, devlet aşamasına geçince 95 bin kilometrekareye ulaştı. En geniş sınırlara ise 24 milyon metrekarede hüküm sürerek ulaştı. Karlofça Antlaşması’na kadar 400 yılda 24 milyon toprak kazanılmıştı. Her gün 164 kilometre toprak denetimimize geçmişti. Bugün 64 ülke ve özerk bölgelerin olduğu düşünülürse coğrafyanın büyüklüğü anlaşılmaktadır.





‘OSMANLI’NIN CELLATLARINDAN NEYİ DUYACAĞIZ?’





215 yılda 20 milyon metrekare toprak kaybettik. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda günlük toprak kaybımız 9 katına ulaşmıştır. Her 4 buçuk ayda İtalya, her 19 günde İsviçre, Hollanda, her 5 günde Lübnan kadar toprak kontrolümüzden çıkmıştır. Türk Milleti enkazdan çıktı. Engin mücadelesiyle devletini kurmayı başardı. Biz makus anlaşmanın nesini, neyini anacağız. Kaybolan imparatorluğumuzun ardından oh iyi odu mu diyeceğiz? Osmanlı’nın cellatlarından neyi duyacağız? Ecdadımıza haysiyetsizce saldıranlar hiç pişmanlık duymuşlar mıdır? Bize Macron ne söylüyor? Söylese de inandırıcılığı olacak mıdır? Kanlı sayfa açıktır. Çatışmalar ve çekişmeler sadece bünye değişmiştir. Ahımızı alanlar gün yüzü göremedi, göremeyeceklerdir. Paris’te kutlanan ateşkes antlaşması ayaklarımızın altındadır. Hiçbir anlam ifade etmemektedir.”









MHP lideri Bahçeli, daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sert sözlerle yüklendi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, 9 Kasım'da Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesini değerlendiren Bahçeli " Kimin, nerede, kimle düşeceği bizim tartışacak konumuz değildir. Fesli provakötürü ziyaretin tarihi manidardır. Diyanet İşleri Başkanı sorarım sana, bula bula 9 Kasım'ı mı buldun? Diğer günler torbaya mı girdi?" diye çıkıştı.











Birlik beraberliğimizi çürütmeye başlayan bir akıntı hız kazanmaktadır. Atatürk üzerinden Cumhuriyet ile hesaplaşılmaktadır. Mukaddesata tahammülsüzlük sergilenmektedir. Türklük üzerinden millet ile hesap görülmektedir. Bitmiş, kapanmış ezan tartışması ile vicdanımız örselenmektedir. Türkiye üzerinde kumar oynanmaktadır. Bir yandan bunlar olurken, Diyanet İşler Başkanı’nın esef verici ziyareti gündeme oturmuştur. Cübbesini giyip, eline hediyesini alıp fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir. Bunun hasta ziyareti olduğu Diyanet tarafından açıklanmıştır. Kimin, nerede, kimle düşeceği bizim tartışacak konumuz değildir. Fesli provakötürü ziyaretin tarihi manidardır. Diyanet İşleri Başkanı sorarım sana, bula bula 9 Kasım’ı mı buldun? Diğer günler torbaya mı girdi? Mustafa Kemal’e saldıran şahsı 9 Kasım’da ziyaret neyin nesidir? Yunan galibiyetine şükür diyen fesli münafığı 9 Kasım’da ziyaret etmek arka çıkmak, yanında olmak değil midir? Ne istiyorsunuz Cumhuıriyet’ten. Diyanet İşleri’nin görevi, vatansızları anma görevi değildir.'