'AKP anketlerde hiç olmadığı kadar geri görünüyor'













AKP ile MHP'nin ittifaka gitmeyeceklerini açıklaması, üç büyük şehirde ise 'aday toto'dan henüz bir sonuç çıkmaması ve ekonomik krizin seçmenin tercihleri üzerindeki olası etkileri bu seçimin belirleyici dinamikleri olarak göze çarpıyor.





Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, şimdilerde siyasi danışmanlık yapan eski bir meslektaşına dayandırdığı yazısında, AKP'nin anketlerde 'hiç olmadığı kadar geride' göründüğü tespitine dikkat çekti.





Seçimlerin sürpriz sonuçlara gebe olduğunu savunan Altaylı, siyasi danışmanın kulislerde konuşulan kimin aday olup olmayacağı ve parti oy oranlarına dair bilgileri kendileri ile paylaştığını aktardı.





Altaylı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday gösterilmesi muhtemel isimlere dair şu görüşleri paylaştı.





"İstanbul’da CHP bir türlü karar veremiyor. Muharrem İnce’nin İstanbul’a aday olmayacağı kesinleşti. Çok sürpriz isimler gündeme gelip duruyor ama netleşen bir durum yok. İYİ Parti ile ortaklaşa bir aday bulma çalışmaları var ama İYİ Parti’nin kabul edeceği adayın, CHP’ye oy vermesi muhtemel HDP seçmenini rahatsız etmesinden korkuluyor.





AK Parti’de ise Binali Yıldırım kesin gibi. Çok küçük bir ihtimal Süleyman Soylu.





Ankara'da Mansur Yavaş MHP hariç tüm partilere yakın. CHP’den de, AK Parti’den de aday olabilirdi ama AK Parti'de ibre Özhaseki’ye dönmüş gibi. Yine de kesin değil. Bize gelen bilgilere göre Mansur Bey AK Parti’ye çok sıcak bakıyordu ama olmadı. Bunda Melih Gökçek etkisi olmuş olabilir.





Melih Gökçek’in AK Parti’nin adayı olması 0 ihtimal bile değil. Kulislerde konuşulan Melih Gökçek adını ortaya atan MHP’nin bu konuda önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ve Mansur Yavaş’a gitmesi muhtemel oyları engellemek için MHP’nin Gökçek’i aday göstermek istemesine Beştepe’nin de olumlu yaklaştığı.





Ancak Melih Gökçek MHP ile kazanma ihtimali görmediği için muhtemelen girmeyecek. Ama ilginç olan AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde de seçmenin Gökçek’i istediğini göstermesi."





Altaylı, aktarılan kulis bilgilerine göre, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da kararsız olduğunu ancak İYİ Parti ile birlikte Mansur Yavaş ismi üzerinde anlaşabileceklerini kaydetti. Muharrem İnce'nin adının da şimdi Ankara için geçtiği yorumuna değinen Altaylı, İYİ Parti'nin İnce'ye karşı olduğu iddiasına dikkat çekti.





İzmir'de ise, AKP'nin umutlu olmadığını ancak asıl kavganın CHP'de döndüğünü savunan Altaylı, şu öngörüleri dile getirdi:





"Garanti görülen İzmir için büyük kavga var. Huzursuzluğun nedeni ise Tuncay Özkan. İzmir’deki karışıklığın Tuncay Özkan kaynaklı olduğu söyleniyor. Kocaoğlu da, Tuncay Özkan’a tepki olarak aday olmayacağını söyledi. Ancak son anda Kocaoğlu yeniden aday olabilir. İzmir kırsalında çok ciddi bir oyu var ve CHP bu oydan vazgeçmek istemiyor. Aziz Bey'de Tuncay Özkan’dan ötürü yeniden aday olmaya sıcak bakacak gibi bir hava var. AK Parti’de ise "Süleyman Soylu İzmir’den aday olsun merkez sağın güçlü olduğu İzmir’de Süleyman Soylu başarılı olabilir" diyen bir kesim var ama Süleyman Bey bunu kendisine karşı bir yaklaşım olarak görüyormuş."





Eski gazeteci arkadaşının, "AK parti anketlerde hiç olmadığı kadar geride görünüyor. Bu da partide rahatsızlık yaratıyor. Her ne kadar kriz yatıştırıldı dense de, vatandaşın faturalarına yansıyan bir gerçek var ve bu iktidar aleyhine çalışıyor" görüşlerine işaret eden Altaylı, yine aynı kaynağın, "AK Parti’nin memnuniyetsiz seçmeninin ya sandığa gitmeyeceği, gidenlerin de MHP’ye kayması ihtimalinden söz ediliyor. Sürprizlere gebe bir seçim. Cumhurbaşkanı büyük kentlerde ağırlığı koyarak bazı yerlerde durumu kurtarabilir ama herkes için zor bir seçim olacak" iddiasına işaret etti.