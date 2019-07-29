Mümtazer Türköne’nin 5 gündür hastanede olduğu ortaya çıktı

15 Temmuz’dan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Akademisyen Prof. Dr. Mümtazer Türköne’nin, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde yattığı öğrenildi.





Mümtazer Türköne'nin kalp damarlarının tıkanması nedeniyle 5 gündür hastanede yattığı ifade edildi. Ailesine haber verilmeden hastaneye kaldırılan Türköne’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.





Medyascope’a konuşan Mümtazer Türköne’nin kızı Sıla Türköne, “Babam bizi her gördüğünde su istiyor. Hastabakıcıların su verdiğini söylüyorlar ama babamın bizi uzaktayken gördüğünde bile su istiyor olması bununla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündürtüyor” dedi.





SAVCILIK GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDETTİ





Sıla Türköne, geçen hafta perşembe günü babasıyla telefon görüşmesi yapması gerekirken babası kendisini aramayınca endişelendiğini, bunun üzerine avukatını aradığını, Türköne’nin hastanede olduğu bilgisine avukatın ulaştığını söyledi.





Ardından Türköne’nin bulunduğu hastaneye giden aile mahkum koğuşunda bulunan Türköne ile görüştürülmedi. Sıla, ertesi gün için savcılıktan görüşme izni aldıklarını, yarım saat süren görüşmede Türköne’nin anjiyodan çıktığını, kendilerinden su, yiyecek ve kıyafet istediğini söyledi. Savcılık izninin bir gün olması sebebiyle iki gündür babasını göremediklerini söyleyen Sıla, bugün tekrar savcılıktan görüş talep ettiklerini fakat bu talebin kabul edilmediğini anlattı.





“BABAM BİZİ HER GÖRDÜĞÜNDE SU İSTİYOR”





Hastanede beklediklerini anlatan Sıla Türköne, babasının film çekilmeye giderken yine kendilerinden su istediğini fakat bu defa su vermelerine de izin verilmediğini söyledi.





Babasına su verilip verilmediğini soran Sıla’ya hasta bakıcıların Türköne’ye su verdiği söylenmiş fakat Sıla babasının kendilerini her gördüğünde su istiyor olmasından şüphelenmiş ve bununla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyor. Öte yandan Sıla, Türköne’nin hastalığına dair gelişmelerden zorlukla haberdar olduğunu söylüyor.





Türköne’nin durumu yarın netlik kazanacak, Türköne’ye stent takılacak veya baypas ameliyatı yapılacak. Ailesi ise ameliyat olması durumunda savcılığın refakatçi izninden yararlanabilecek.