Referandumda oy hırsızlığı nasıl önlenir?







tr724 yazarı Veysel Ayhan muhtemel referandum hilelerini ve buna karşı alınabilecek tedbirleri madde madde anlattı.







İşte o yazı:





NELER YAPABİLİRLER?





1- Öncelikle TRT dâhil 20 TV kanalı ve 15 ulusal gazete Saray’dan yani AKP’nin seçim karargâhından yönetilecek ve durmaksızın EVET propagandası yapar.





2- Erdoğan’ı kahramanlaştırmak için ‘Sümeyye suikastı’ gibi yalan haberlere ve çakma suikastlara başvurabilirler.





3- MHP tabanındaki ‘hayır’ blokunu kırmak için MHP ileri gelenlerine medyada iddia edildiği üzere suikast yapabilirler.





4- MHP seçmeninin yoğunlaştığı yerlerde KCK içindeki MİT ajanları aracılığıyla PKK eylemleri – bombalamalar düzenleyip ‘Bakın hayır deseniz PKK ile aynı çizgiye gelirsiniz’ diyerek ‘Hayır’ diyenler ‘PKK’lılaştırabilirler’.





5- Mağdur rolü oynamak için yandaş medyada ‘evet’ propagandası yapan ve tek sermayesi cemaat düşmanlığı olan gazetelere saldırı düzenletip, yazarlarına suikast tertipleyebilirler.





6- Sosyal medya; Facebook ve Twitter baskı altına alınıp o mecralarda terör estirilebilir. Kullanıcıları tutuklayabilirler.





7- Şimdiye kadar on binlerce muhtarın ağırlandığı Saray ziyafetlerinin faturası muhtarlardan tahsil edilebilir! Muhtarlar aracılığıyla yapılacak oy hırsızlığının boyutlarını hesaplamak mümkün değil. Sahte ve mükerrer oy pusuları… Olmayan apartmanlar, boş dairelere seçmen yerleştirme… bin bir üçkâğıt, akla gelemeyen yöntemler…





8- Kamuoyu yoklamalarının sonucu Erdoğan miting yaptıkça artırılır. Herkes sanır ki Erdoğan konuştu insanlar ‘evet’e koştu.





9- İki aydan fazla 24 saat ‘evet’ propagandasına maruz kalan hiç kimse yüksek açıklanacak sonuçları yadırgamaz. İlk günler eşit başlatıp sona doğru kamuoyu yoklamalarında ‘evet’leri yüzde 60-70’e çıkarılabilir.





10- 35 bin sandık gönüllüsüyle seçimlerin sigortası olan Cihan Haber Ajansı artık yok. AKP’nin sandık manipülasyonunun önündeki en büyük engel yok edildi. Seçim sonuçlarını Anadolu Ajansı açıklayacak. Ve ilk sonuçlar yüzde 70 küsur ‘evet’le başlar. Böylece sandıkları tutan diğer partililerin morali bozulup sandık başını terk etmeleri sağlanır. Sonrasında yüzde 70 ‘evet’i yakalamak çocuk oyuncağı.





PEKİ ÇARE?





Bu ekonomik kriz, OHAL şartları, yüz binlerce işten atılan insan ve bunların yakınlarıyla milyonlara baliğ bir kitlenin rağmına Evet’in yüzde 50’yi aşması imkânsız. CHP ve diğer hayırcı kesimlerin sokağa çıkıp bire bir propaganda yapması ile sürpriz bir sonuç elde edilebilir. Yapılacak dört iş var:





1- Cihan Haber Ajansının yaptığı işi sivil toplum veya CHP organize edebilir. Buradan elde edilen sonuç tüm ajanslara alternatif olarak ücretsiz olarak sunulabilir. Yapılacak iş her sandığa bir görevli tespit etmek ve bu görevlinin aldığı sonucu tutanağın fotosu ve sayısal veri ile bir iPhone aplikasyonuna girmesini sağlamak. Bu yapılırsa sandıkta hırsızlık yapılamaz. Tabi personelin eğitilmesi ve teknik alt yapısı kolay değil.





2- Mükerrer oyu önlemek için tekrar parmak boyasına dönülebilir.





3- Yurtdışından AGİT’ten Seçim Gözlem Heyetleri çağrılmalı. Uluslararası kurumlarca seçimler, propaganda fırsatları imkânları denetletilmeli. Sandık hırsızlığına karşı dünya kamuoyu uyarılmalı.





4- Referandumda “Evet” demenin yönetim şekli olarak “diktatörlüğe evet “demek anlamına geleceği tek tek insanlara anlatılmalı. 12 milyon CHP seçmeni organize edilse kasaba-köy-kahve tek tek insanlar ikna edilebilir.