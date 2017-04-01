AKP'nin lobicisi Michael Flynn zor durumda





Flynn'in sorgusu için 'müzakereler' sürüyor

Senato İstihbarat Komitesinde Perşembe günü yapılan oturumda, Demokrat Senatör Mark Warner, Moskova'nın ABD seçimlerini 'ele geçirmeye çalıştığını' iddia etti.

Mark Warner; Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania gibi kilit eyaletlerde, Rusya'nın dezenformasyon yayacak teknolojiler kullanmış olabileceğini öne sürdü. Komitedeki Cumhuriyetçi Senatörlerden Richard Burr ise Flynn'in sorgulanması için "müzakerelerin" sürdüğünü ancak henüz bir gün belirlenmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın başkanlık seçimine müdahale ettiği iddialarını sık sık "yalan haber" olarak nitelendiriyor, Rusya da iddiaları benzer bir dille yalanlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü yaptığı açıklamada iddiaları, "saçma ve sorumsuzca" olarak nitelendirmişti.



Flynn ise daha önce Amerikan NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın tartışma yaratan e-postalarıyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Eğer dokunulmazlık aldıysan muhtemelen bir suç işlemişsindir" demişti.





ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in 'Rusya iddiaları' ile ilgili olarak dokunulmazlık talebinde bulunması gerektiğini söyledi.

Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada Flynn'e yönelik iddiaları, Cumhuriyetçiler karşısında seçimleri kaybeden Demokratlar ve ABD medyasının "cadı avı" olarak nitelendirdi.

Trump, "Flynn, medya ve Demokratların bu cadı avında (seçimlerdeki tarihi oranda büyük yenilgileri için bahane) dokunulmazlık talep etmeli" dedi.









Michael Flynn, Rus yetkililer ile yaptığı görüşmeler konusunda Beyaz Saray'ı yanlış yönlendirmekle suçlanıyor.





Flynn'in avukatı, müvekkilinin "anlatacak şeyleri olduğunu" söyleyerek, yargılama süreci için "koruma" talep etmişti.





Emekli bir general olan Michael Flynn, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda Rus büyükelçisi ile konuştuğunu reddetmiş ancak ortaya çıkan bir telefon görüşmesi ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin Beyaz Saray'ı uyarması sonrası istifa etmek zorunda kalmıştı.











Senato İstihbarat Komitesinde, müvekkili adına soruları yanıtlayan avukat Robert Kelner, "dokunulmazlık" talebi iddiası ile ilgili soruya direkt olarak yanıt vermedi.

Robert Kelner, "Aklı başında hiçbir insan, böylesine siyasi hale gelmiş, cadı avına dönüşmüş bir soruşturmada, bazı teminatlar almadan ifade vermeye razı olmaz" dedi.





'Türk bakanlarla Gülen'in kaçırılmasını tartıştı' iddiası

Eski CIA Başkanı James Woolsey geçen hafta, Michael Flynn'in Eylül ayında Türk bakanlarla Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye'ye getirilmesi planlarını tartıştığını iddia etmiş, Flynn iddiayı yalanlamıştı.



Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Woolsey ise New York'ta bir otelde yapılan görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığını öne sürmüştü.



