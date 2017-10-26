Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Rusya'dan ABD'ye nota /26 Ekim 2017 14:59

Flaş! Rusya'dan ABD'ye nota

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington yönetiminin Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu'ndaki arşivlere yönelik tutumu nedeniyle ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne nota gönderdiklerini söyledi.

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Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota

Zaharova, "Başkonsolosluktaki bazı arşivler, Rus tarafının onayı olmadan incelemeye tabi tutuldu, daha sonra paketlenerek özel taşıma şirketi aracılığıyla götürüldü. Elbette ABD tarafının tüm bu eylemleri nedeniyle ABD'nin bir nota gönderdik. Nota ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne verildi" dedi.

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ABD'lilerin bu eylemlerinin SSCB ve ABD arasında 1 Haziran 1964 tarihinde imzalanan Konsolosluk Sözleşmesi'nin 17. maddesini ihlal ettiğini de kaydeden Zaharova, söz konusu maddede 'Konsolosluk arşivleri, bulundukları yerden bağımsız olarak her zaman dokunulmazdır' hükmünün bulunduğunu anımsattı.

Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington ve New York'taki ticari temsilcilikleri, eylül başında Washington yönetiminin talebi üzerine kapatılmıştı.

ABD'nin Washington Büyükelçiliği, ABD yönetiminin San Francisco Başkonsolosluğu'ndaki arşivi kendilerine teslim ettiğini, ancak belgeleri kendilerinin almasına izin vermediğini ifade etmişti.
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