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Boston Kilisesi'nde Ezan!
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Boston Kilisesi'nde Ezan!
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01 Şubat 2017 15:34
Boston Kilisesi'nde Ezan!
ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik sınırdışı kararına tepki için başlatılan gösteriler devam ediyor.
Boston Kilisesi'nde Ezan!
ABD'nin en önemli üniversitelerinin de bulunduğu Boston şehrinin en büyük kilisesi olan Trinity Church'te ezan okundu. Protestoya katılan kalabalık hep bir ağızdan "We are all Muslim" diye seslendi.
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