Eyy Erdoğan, bir VAN MİNÜT de Başkan Trump'a lütfen!





Başkan Trump, Müslümanlara kapıyı kapatıyor.

Erdoğan'dan çıt yok.

Irak'tan gelenlere kapatıyor.

Suriye'den gelenlere kapatıyor.

Çıt yok.

İran'dan gelenlere kapatıyor.

Çıt yok.

Libya'dan gelenlere kapatıyor.

Yemen'den gelenlere kapatıyor.

Çıt yok.

Sudan'dan, Somali'den gelenlere kapatıyor.

Erdoğan'dan yine çıt yok.

Kıbrıslı Türkler der ki:

Ayıp Allah için!

Aynen öyle.

Başkan Trump, Müslümanları terörist ilan ediyor.

Erdoğan'dan çıt yok.

Trump, İslam'la terörü yan yana getiriyor, Erdoğan'ın en kızdığı şeyi yapıyor.

Erdoğan'dan yine çıt yok.

Erdoğan'dan çıt çıkmayınca, Saray medyası suskunlaşıyor.

Tetikçiler siniyor.

Trolcü takımının gıkı çıkmıyor.

Vallahi, ayıp Allah için!





Erdoğan neden acaba şöyle bir yaradana sığınıp da, o bildiğimiz 'VAN MİNÜT'ünü çekmiyor Başkan Trump'a?..



Neden?..

Putin cephesi fazla güven vermediğinden mi?..

Yoksa Putin'le pek öyle kanka olamayacağını fark ettiği için mi?

Ya da Putin'in o uçak düşürme olayında yaşadığı 'istiskal'i kendisine daha tam ödetmediğini bildiği için mi?..

Olabilir.

Erdoğan Kürtler, PKK, PYD-YPG gibi konularda Putin'e güvenilmeyeceğini herhalde çoktan beri biliyor.

Ortadoğu'nun bıçak sırtı dengelerinde oynanmakta olan acımasız 'güçler savaşı'nda Putin 'Kürt kartı'nı elinden bırakmaz.

Evet öyle.