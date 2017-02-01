Samanyolu Haber /Gündem / TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı /01 Şubat 2017 15:34

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

Havuz medyasına taş çıkaran TRT, sokaktaki vatandaşlara referandumda kullanacakları oyları sordu. Hep 'evet' oyu vereceğini söyleyen vatandaşlara denk gelen(!) TRT muhabiri 'Neden evet'e sorusuna ise cevap alamadı

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

 TRT, sokaktaki vatandaşlara referandumda kullanacakları oyları sordu. TRT muhabirinin soru sorduğu tüm kişiler "evet" diyeceklerini söylerken, "neden evet" sorusuna yanıt gelmedi.
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