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TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı
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TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı
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01 Şubat 2017 15:34
TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı
Havuz medyasına taş çıkaran TRT, sokaktaki vatandaşlara referandumda kullanacakları oyları sordu. Hep 'evet' oyu vereceğini söyleyen vatandaşlara denk gelen(!) TRT muhabiri 'Neden evet'e sorusuna ise cevap alamadı
TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı
TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı
TRT, sokaktaki vatandaşlara referandumda kullanacakları oyları sordu. TRT muhabirinin soru sorduğu tüm kişiler "evet" diyeceklerini söylerken, "neden evet" sorusuna yanıt gelmedi.
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TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı
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