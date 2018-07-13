Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsada üç günlük kayıp %10'u aştı, Türkiye'nin iflas riski endeksi rekor kırdı /13 Temmuz 2018 09:46

Borsada üç günlük kayıp %10'u aştı, Türkiye'nin iflas riski endeksi rekor kırdı

Borsa İstanbul’daki kayıp üçüncü güne taşındı. İlk iki gün bankacılık hisselerindeki sert satış nedeniyle değer kaybeden borsa, dün de sanayi hisseleri ve holdinglerdeki satıştan darbe aldı. Kayıp, yüzde 10'a yakın.

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Hürriyet'ten Şebnem Burhan'ın haberine göre dolarda bankalararası piyasada son işlemler 4.8785 liradan yapılırken, Borsa İstanbul günü yüzde 1.88 kayıpla 89.571 puandan tamamladı. 

Borsada üç gündür de işlem hacmi rekorları kırılıyor. Yoğun satış nedeniyle Borsa İstanbul’da işlem hacmi 12 milyar liranın üzerinde gerçekleşiyor. Buna göre Borsa İstanbul’un üç günlük kaybı da yüzde 9.75’i buldu. 

Dün Erdemir, Kardemir, Tüpraş, Arçelik, Çelik Halat gibi hisselerde yoğun satış yaşandı. Bu hisselerin bulunduğu sanayi endeksi de borsadaki düşüşün lokomotifi oldu. Düne kadar bu işi bankacılık endeksi yürütüyor, sanayi endeksi kaybı sınırlıyordu. Türkiye’nin güçlü şirketlerinin hisselerindeki yabancı satışı dikkat çekerken holdinglerdeki hareket de sertti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da piyasadaki dalgalanmaya yönelik yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bağımsızlığının spekülasyonlara konu edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Açıklama sonrası bir miktar düşüş görülürken 10 yıllık gösterge tahvil faizinde de düşüş oldu. Tahvil faizlerinde son işlemler on yıllıkta yüzde 18.55’den, iki yıllıkta ise yüzde 20.28’den yapıldı.

Türkiye’nin iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS’leri ise 7 puan artışla 337 puana yükseldi ve 1 ayın zirvesine çıktı. 
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