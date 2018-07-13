İyi Parti'li Aydın'dan CHP'ye: Keşke ortaklık kurmasaydık

Habertürk TV'de Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ve Saadet Partisi ile birlikte kurulan ve seçim sonrası dağılan Millet İttifakı'na dair şu değerlendirmeyi yaptı:







"Hüküm cümlesi kurmam. Doğru da değildir. Oturur bir analiz yaparsın. Ben şöyle bakıyorum CHP üzerinden olan kutuplaşma ile bu seçimin döndürüldüğünü anlattım. AK Parti bunu bilerek yapıyor, bunu model olarak uyguluyor, seçim stratejisi. Net insanlarız. Genel başkanım halkın oyları ile girecek dedik girdik. Abdullah Gül aday olmasın diyenlerden biriyim. Çatı aday ile seçim kazanmak mümkün değil, doğru da değil. Sol sol ile ittifak kursun dedik. Bununla yola çıktık. Daha sonra çok farklı gelişmeler oldu, o gelişmeler bizim zaruri olarak Millet İttifakı'na evet dememize neden oldu. İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık."





'SİYASETİN ÖN SIRALARI GEÇİŞKENDİR'





Koray Aydın, TBMM'deki yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini sıkmasına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:





"Yıllardan beri siyaset yapıyoruz. Siyasetin ön sıraları en geçişken sıralardır. Dışarıda farklılıklar olsa dahi orada yakınlaşmalar olur. Devlet Bahçeli grubun ön sırasında oturuyordu. Devlet Bahçeli İYİ Partililerin elini sıktı. Demek ki Bahçeli de söylediklerinden pişman olmuş. Devlet Bey daha önce bütün dediklerini ve yaptığı bütün suçlamaları unutarak bize bir el uzatmış oldu" dedi.





'MERAL HANIM'IN UYARILARI YERİNDE'





Koray Aydın, "Bu yaşanan olaydan sonra parti liderlerin durumu yanlış anlaşılmaya neden olacak bir durum var ise uyarı yapar, bu çok dağal bir tepkidir. Meral Hanım'ın Bahçeli'nin elini öpen vekil arkadaşımıza bir uyarıda bulunduğu doğrudur, uyarıları da yerindedir" diye konuştu.





'MHP'NİN HALİNE ÜZÜLÜYORUZ'





Aydın, "Biz MHP'nin haline üzülüyoruz, nasıl bu duruma düştü diye üzülüyoruz.. İYİ Parti'den MHP'ye giden olmaz ama oradan bize gelenler olabilir. İYİ Parti'de MHP gömleğini çıkarma şartı yok" İfadelerini kullandı.