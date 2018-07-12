'Tüzün açıklama yap dedi, ben Altay'ı dinledim'

Sputnik'in aktarımına göre İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:







*Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Yaptığımız anketlerde senin ismin ön plana çıktı' dedi. ‘Ne zaman açıklayalım' diye sordu, ben de onun zamanını ben belirlemek istiyorum dedim ve sürece başladık





"PEK ÇOK İNSAN DESTEK VERDİ"





*Sayın Kılıçdaroğlu sürekli aradı, ben kimseye haksızlık etmem, ne gerekiyorsa yaptı ama bazı yerlerde çok can sıkıcı şeyler oldu. Örgüte çok teşekkür ederim çok çalıştılar, bir iki küçük can sıkıcı şey oldu, insanlar o sıcakta CHP üyesi olsun olmasın pek çok insan kampanyaya destek verdi. Sadece 15 milyon bana oy veren değil, güvenlik kuvvetlerinin yanısıra gençler sosyal medyada harikaydılar





"BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"





*"Halk kampanyaya öylesine asıldı ki evde insan kalmadı, hepimiz oyduk. Bir şey kırdık, 41 yıl sonra 30 barajını aştık. Başarılı olmak seçimi kazanmaktır, ben ona inanırım. Yani ben 22'ye başarı demem. Ben 31'e de başarı demem, 50+1'dir başarı ama ben bitti demeden bu iş bitmez onu da söyleyeyim"





"HATALARIMI BİLİYORUM"





Seçim sürecinde bazı hataları olduğunu itiraf eden İnce, "Hatalarım var biliyorum; Apolet tartışmasını fazla uzattım. Erdoğan 32 miting yaptı ben 107 yaptım, yetmez keşke geceleri de yapsaydım" dedi.





'İKİNCİ TURDA DİĞER PARTİLERDEN OY İSTEYECEĞİZ, CHP GENEL MERKEZE GİTMEM DOĞRU OLMAZ DİYE OTELİ AYARLADIK'





*Yetkili iki milletvekilimiz benimle gezsin şeklinde konuşmuştuk, eşim ve koruma gelecek, sekiz kişilik uçak ve fotoğrafçı geliyor. İki arkadaşım organizasyonu yapıyorlar. Son günlere yakın seçim ikinci tura kalır, ben parti rozetini çıkarmışım, Türk bayrağı takmışım, sonuçları Parti'de izlemem Genel Merkez'e gitmem doğru olmaz dedim, ikinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz, bir oteli ayarladık. Yaşar Tüzün finanse etti kampanyadaki ücretlerden. Bu paralar bu işler için toplandı. Ben 17.00'de o otelle YSK arasını ölçmek için gittim, 6 dakika olduğunu gördüm. Orada bir açıklama yaptım. ‘Ey YSK üyeleri görevinizi doğru yapın' dedim" şeklinde konuştu.





'NİYE İNSANLARI YSK'YA ÇAĞIRAYIM?'





İnsanları neden YSK önüne çağırmadığını ise, "Kulağıma eğilen arkadaşımız, CHP temsilcisi olarak YSK'de görev yapan arkadaşımızdı, ona ‘YSK'nın bugüne kadar aldığı kararlarda bizi rahatsız eden bir şey var mı?' diye sordum. Ben seçim meydanlarında ‘yanlış bir şey yaparsanız 50 bin avukatla oraya geliriz' dedim. O anda da bu arkadaşa sordum, rahatsız eden bir şey var mı?' dediğimde ‘yok' dedi. YSK, aldığı kararları CHP temsilcisi kabul etmişse ben niye insanları YSK'ya çağırayım" şeklinde konuştu.





NEDEN SEÇİM GECESİ AÇIKLAMA YAPMADI?





Yaşar Tüzün "Abuk subuk şeyler yazıyorlar, çıkıp bir konuşma mı yapsan' dedi, Engin Altay da ‘Bekleyelim, YSK açıklasın, konuşmayalım' dedi. Karamollaoğlu da konuşmamıştı. Ben sosyal medyada bu dedikoduları o anda bilmiyordum. Yorgundum, kampanyanın yorgunluğu vardı, Yaşar Tüzün arkadaşım yapalım dedi, Altay bekleyelim dedi ben Altay'ı dinledim.





'ERDOĞAN'I KUTLADIM'





'Bizim mahalleden bana niye kutladın diyenler oldu. 26 milyon o insana oy vermiş. O insanlar birini seçmiş, o insanların seçtiği kişiyi ben kutlarım, o insanlardan bir dahaki seçimde oy isteyeceğiz"





'YENİDEN ADAY OLACAĞIM'





'Allah ömür verirse ben yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bu iş burada bitmez, ben bitti demeden bitmez, bitmeyecek de. Başaracağız, 107 miting olmazsa 307 miting, 50 gün olmuyorsa 500 gün. Gitmediğim il değil köy kalmayacak. Bunu başarmalıyız, benim bu 15 milyona borcum var. Bu partiyi aşan bir durum.'



