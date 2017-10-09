Borsada büyük kayıp, piyasalarda vize depremi!

Cuma günü 3.60 seviyesinde olan kur vize açıklamalarının ardından yükselişe geçerek 3.80'i aştı. Dolar, sabah saatleri itibariyle 3.70 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL kuru da açıklamalardan sonra 4.52 seviyesine kadar çıkarak ardından rekor kırdı. Sabah saatlerinde kur, 4.36 seviyesine geriledi.





Borsa %4 düşüşle açıldı Vize krizi, hisse senedi piyasasını da etkilemiş durumda. Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST 100) haftaya yüzde 4 kayıpla, 100.046 seviyesinden başladı. Türk Hava Yolları, yüzde 9'u aşan düşüşle, BIST 100 içerisinde güne en büyük kayıpla başlayan hisselerden oldu.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Pazar akşamı, Türkiye'den yapılan vize başvurularının süresiz olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Misilleme kararı alan Türkiye, ABD'nin açıklamasında yer alan ifadelerin birebir aynısının kullanıldığı bir açıklama ile ABD'den yapılacak vize başvurularını askıya alındığını duyurmuştu.



