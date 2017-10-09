Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsada büyük kayıp, piyasalarda vize depremi! /09 Ekim 2017 10:59

Borsada büyük kayıp, piyasalarda vize depremi!

ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını askıya alması ardından Türk Lirası, ABD Doları ve Euro karşısında değer kaybetti. Borsa düşüşle açıldı, THY hisselerinde ise büyük kayıp var

SHABER3.COM

Cuma günü 3.60 seviyesinde olan kur vize açıklamalarının ardından yükselişe geçerek 3.80'i aştı. Dolar, sabah saatleri itibariyle 3.70 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL kuru da açıklamalardan sonra 4.52 seviyesine kadar çıkarak ardından rekor kırdı. Sabah saatlerinde kur, 4.36 seviyesine geriledi.

Borsa %4 düşüşle açıldı
Vize krizi, hisse senedi piyasasını da etkilemiş durumda. Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST 100) haftaya yüzde 4 kayıpla, 100.046 seviyesinden başladı. Türk Hava Yolları, yüzde 9'u aşan düşüşle, BIST 100 içerisinde güne en büyük kayıpla başlayan hisselerden oldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Pazar akşamı, Türkiye'den yapılan vize başvurularının süresiz olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Misilleme kararı alan Türkiye, ABD'nin açıklamasında yer alan ifadelerin birebir aynısının kullanıldığı bir açıklama ile ABD'den yapılacak vize başvurularını askıya alındığını duyurmuştu.

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