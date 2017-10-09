Küresel yatırımcıya uyarı: Türkiye yatırımlarınız için hazırlıklı olun

ABD ve Türkiye arasındaki vize krizinin ardından Türk Lirası, dolar ve Euro karşısında belirgin ölçüde değer kaybetti.





"Kayıplar piyasalara sıçrama yapacak kadar fazla, Türkiye'nin döviz cinsinden yükümlülükleri üzerinde baskı oluşturuyor"





Türk Lirası’ndaki düşüşü Bloomberg’e değerlendiren makro stratejist Mark Cudmore, “Kayıplar piyasalara sıçrama yapacak kadar fazla. Dünyanın her yerindeki yatırımcılar hazırlıklı olmalı” dedi. Yaşanan düşüşün 15 Temmuz darbe girişiminden bu yanaki en sert gerileme olduğunu kaydeden Cudmore, “Lira, döviz sepeti karşısında en zayıf seviyesinde bulunuyor. Bu durum, psikolojik etkinin yanında, Türkiye'nin önemli miktardaki döviz cinsinden yükümlülükleri üzerinde de baskı oluşturuyor” diye konuştu.





CNBC’nin aktardığı Macquarie verilerine göre, Türkiye’nin son üç aylık bütçe açığı da aylık 4.75 milyar dolarla 2013’ten bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştı. TL’deki değer kaybına, ABD’yle yaşanan kriz dışında enflasyonun da etkili olduğu kaydedildi. Macquarie’nin pazartesi günü yayınladığı notta, Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırabileceği ve kuru dengede tutabileceği, ancak bunun darbe öncesi seviyelere dönemeyen büyüme oranlarını etkileyeceği belirtildi.



