Myanmar'da tekne faciası; 10'u çocuk 12 Arakanlı Müslüman öldü





Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Myanmar- Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e ulaşmaya çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne, gece saatlerinde nehrinin Bangladeş tarafında bulunan Shah Porir Dwip yakınlarında alabora oldu.





Arama çalışmalarında 10'u çocuk 12 Arakanlı Müslümanın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, 13 kişiyi kurtardı.





Kayıp 25 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.





Naf Nehrini üzerinden Bangladeş'e kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanların bindiği tekneler olumsuz hava koşulları ya da teknelere kapasitesinin üzerinde insan alınmasından dolayı sık sık alabora oluyor.





Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman vefat etti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.





Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.





Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslümanın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.